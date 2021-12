L’entraîneur-chef des Blue Bombers Mike O’Shea est encore fébrile pour la Coupe Grey

L'Ontarien de 51 ans prendra part à sa sixième finale de la Ligue canadienne de football LCF lorsque les Blue Bombers affronteront les Tiger-Cats de Hamilton au Tim Horton Field. La Coupe Grey fait un retour dans le paysage sportif canadien : le trophée n'avait pas été soulevé en 2020 compte tenu de la pandémie. C'était la première fois depuis 1919 que le trophée n'avait pas été remis.

Selon moi, c'est le plus grand événement sportif canadien disputé en une journée, a lancé O'Shea, samedi. C'est célébré partout au pays, d'un océan à l'autre.

J'adore cet aspect. C'est extraordinaire.

O'Shea a mis la main sur trois coupes Grey en tant que secondeur des Argonauts de Toronto (1996, 1997 et 2004) ainsi qu'une à titre de coordonnateur des unités spéciales (2012). Son premier championnat comme entraîneur-chef, il l'a acquis en 2019 lorsque la troupe de Winnipeg a vaincu les Tiger-Cats 33-12.

Les Blue Bombers sont favoris par trois points et demi. Ils ont présenté le meilleur dossier de la LCF en saison avec une fiche de 11-3. Cette domination s'est reflétée lors de la remise des prix individuels, vendredi soir. O'Shea (meilleur entraîneur-chef), le quart-arrière Zach Collaros (joueur par excellence), le secondeur Adam Bighill (joueur défensif) et le plaqueur défensif Stanley Bryant (joueur de ligne) ont tous été honorés.

L'équipe manitobaine s'est entraînée une dernière fois samedi. O'Shea a expliqué qu'avec autant de temps avec le coup d'envoi de la finale de la Coupe Grey, lui et ses joueurs devront utiliser le temps à bon escient.

Personnellement, il m'est arrivé d'être impatient et juste vouloir jouer le match alors qu'il restait encore beaucoup de temps, a déclaré O'Shea. Cependant, si tu laisses le temps filer sans faire ce que tu devrais, tu passes à côté de plusieurs opportunités.

Même s'il est entraîneur-chef, O'Shea a toujours des papillons dans le ventre en vue de l'affrontement ultime.

De la façon dont je le ressens, c'est que ton corps se prépare pour quelque chose, a-t-il analysé. Je suis dorénavant assez vieux pour savoir ce qui se passe en moi, mon corps se prépare à se battre.

Les Tiger-Cats auront assurément le soutien de la foule alors qu'ils tentent de décrocher le titre de champions de la Ligue canadienne de football LCF pour une première fois depuis 1999. Cette saison-là, ils avaient défait les Stampeders de Calgary 32-21, à Vancouver. C'était le retour de l'ascenseur, puisqu'ils avaient perdu 26-24 contre les mêmes Stampeders à Winnipeg, l'année précédente.

Le Tim Hortons Field à pleine capacité peut accueillir 24 000 spectateurs - ce qui sera la plus petite foule depuis 1949, lorsque 20 087 partisans ont vu les Alouettes de Montréal venir à bout des Stampeders 28-15 au Varsity Stadium. La température devrait être agréable pour le match, il annonce jusqu'à cinq degrés Celsius avec des éclaircies de soleil et seulement 10 % de probabilités de pluie.

Cela dit, les rafales sont projetées d'atteindre 48 km/h, ce qui devrait miner le jeu aérien et les bottés.

Andrew Harris attendu?

En 2019, le natif de Winnipeg Andrew Harris a été élu joueur le plus utile de la finale de la Coupe Grey en raison de plus de 134 verges acquises et un touché par la course ainsi que cinq attrapés, bon pour 35 verges et un majeur.

Harris pourrait encore être une figure de proue pour les Blue Bombers.

Le vétéran a obtenu 136 verges au sol et a inscrit un touché dans la victoire de 21-17 des siens en finale de la section Ouest contre les Roughriders de la Saskatchewan. En raison d'une blessure au genou, c'était son premier match depuis le 15 octobre.

Harris a été limité à neuf matchs cette saison, néanmoins il a été le plus grand contributeur pour le jeu au sol (623 verges, une moyenne de 5,4 verges par course, trois touchés). Brady Oliveira (94 courses, 429 verges, deux touchés) et Johnny Augustine (40 courses, 285 verges) ont également contribué à l'attaque au sol des Bombers, qui s'est classée au deuxième rang pour la moyenne par partie (119,7 verges, une moyenne de 5,3 verges par course). L'équipe a aussi marqué le plus grand nombre de touchés par la course dans la LCF avec 14.

Cependant, les Tiger-Cats ont la meilleure défensive contre le jeu au sol, allouant seulement 79,6 verges en moyenne par match. Par contre, ils devront pallier la perte du plaqueur défensif vedette Ted Laurent, qui manquera à l'appel en raison d'une opération pour régler son appendicite.

Collaros a complété le plus grand nombre de passes de touché (20) et trône au sommet pour la cote d'efficacité (111). Il mène la plus puissante attaque de la Ligue canadienne de football LCF , qui domine à plusieurs chapitres : les points inscrits (322), les touchés inscrits (35), la moyenne de verges par passe (8,4 verges) et la cote d'efficacité (101,5).

Depuis son acquisition par le biais d'une transaction en fin 2019, le quart des Blue Bombers compte 16 victoires en 18 départs.