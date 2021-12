Décès de l’ancien maire de Toronto Mel Lastman

Le premier ministre Doug Ford s'est empressé de faire l'éloge de l'ancien maire sur son compte Twitter. Mel a été un vrai leader et un bâtisseur pour la Ville de Toronto, a-t-il écrit. C'était un grand maire qui a touché de nombreuses vies.

Le maire de Toronto, John Tory, qui le connaissait bien, a rendu hommage aux qualités humaines du politicien.

« C'était un homme gentil et généreux, qui avait une personnalité plus grande que nature, et qui voulait faire ce qu'il faut pour les gens. »