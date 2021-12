Logement abordable : quel bilan en Ontario?

Selon des experts, les programmes mis en place par les gouvernements fédéral et provincial ne répondent pas à la demande criante de logements.

Le logement abordable, ça n’existe presque plus , se désole Katia Augustin, courtière immobilière chez Century 21 Showtime à Windsor. Côté propriétaires, les ventes sont faciles, mais pour les acheteurs, c’est la pénurie. Pour preuve, la professionnelle cherche un logement pour une de ses clientes depuis un an et demi.

Il faut dire que le marché s’est envolé. Selon elle, le prix moyen d’une maison à Windsor dépasse actuellement les 570 000 $, soit une hausse de près de 36 % en un an.

Le parc locatif est lui aussi en crise. C’est sûr qu’il y a des initiatives du côté municipal et du fédéral pour construire des logements abordables, mais ce sont des gouttes d’eau, ça ne répond pas à la demande , précise Katia Augustin.

Présentement, 5500 ménages sont inscrits sur une liste d’attente pour un logement social dans la ville. C’est difficile, et c’est long , reconnaît Debbie Cercone, directrice générale des services à l’enfance et au logement à Windsor.

Elle estime que cette attente peut durer des années. Selon elle, les demandes pour un logement social ou abordable ont augmenté de 100 % depuis 2013. Mais dans le même temps, la ville s’est vue amputée d’un programme de subvention octroyé par la province depuis 2006.

Windsor est loin de faire figure d’exception en Ontario. Les villes de la province sont soumises à des tensions dans le marché locatif qui se répercutent sur les ménages à revenus faibles et modérés. Spéculation immobilière, expropriations, embourgeoisement : les habitants les plus marginalisés font face à de nombreux obstacles dans leur recherche d’un toit.

Abordable, une expression vague

Mais que couvre le terme abordable?

Selon La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), l’organisme national responsable de l’habitation au Canada, un logement est considéré comme abordable s’il coûte moins de 30 % du revenu avant impôt du ménage .

Mais selon Mathieu Samson-Savage, assistant de recherche à l’Université de Carleton, la notion d'abordabilité est sujette à différentes interprétations.

Les gens, quand ils disent que quelque chose est abordable (...) ils se disent est-ce que ça ça fonctionne pour moi ou pas, est-ce que je suis capable de me permettre ce dont j’ai besoin? C’est là que les définitions du gouvernement ne correspondent pas bien à ce que les gens vivent.

« On perçoit le logement avec des lunettes d'économiste ou des lunettes capitalistes. On voit ça comme un investissement. En voyant ça comme un investissement, on ignore tout un groupe de la population qui n'a pas les capacités d'investir dans le logement, et on les rend dépendants de propriétaires qui, eux, participent au jeu du marché. » — Une citation de Mathieu Samson-Savage, assistant de recherche à l’Université de Carleton

En réponse aux pénuries de logements au pays, le gouvernement fédéral a lancé en 2017 la Stratégie nationale sur le logement, un plan doté de plus de 72 milliards de dollars. Mais là encore, le chercheur souligne que la définition de logement abordable pour la Stratégie nationale sur le logement prend plusieurs formes selon le projet.

Dans un communiqué publié en mars 2019, la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL indiquait par exemple que la construction des Terraces of Princess Gardens à Toronto, un immeuble de 16 étages, offrira des logements sûrs et abordables à 259 familles. La plupart des logements auront un loyer égal ou inférieur au seuil de 30 % du revenu médian des ménages de la région .

Or, plusieurs organismes de défense des droits des locataires estiment que l'abordabilité doit se baser sur un autre calcul : le loyer devrait être de moins de 30 % du revenu avant impôt du ménage.

Des programmes de financement insuffisants

C’est une des idées qu’avance le Centre pour les droits à l'égalité dans le logement (CERA), basé à Toronto.

Bahar Shadpour, responsable de la politique et de la communication au sein de l’organisme, ne mâche pas ses mots. Si elle reconnaît que les gouvernements fédéral et provincial ont lancé des programmes de financement de logements abordables, elle rappelle que le financement fédéral, lancé dès 1935, a subi de nombreuses coupes budgétaires dans les années 80.

Résultat, aujourd’hui les logements sociaux du type coopératives, logement public (...) n’ont pas augmenté et beaucoup d’entre eux sont en état de délabrement , explique-t-elle.

Or, selon elle, l’abordabilité d’un logement doit également comprendre sa maintenance.

Un problème également identifié par ACORN Canada, une association de locataires. Ce dernier indique par exemple que le plus gros problème identifié par les familles à faible revenu qui louent des logements à Ottawa est l'état de délabrement des immeubles d'habitation. Les problèmes comprennent : des infestations massives de parasites, des ascenseurs qui ne fonctionnent pas pendant de longues périodes, des problèmes de chauffage, des problèmes de sécurité liés aux portes qui ne se verrouillent pas correctement (...) .

Bahar Shadpour estime également que l’abordabilité doit prendre en compte la capacité d’un foyer à conserver son logement. Cette question est d’autant plus centrale, selon le Centre pour les droits à l'égalité dans le logement CERA , qu’elle a ressurgi pendant la pandémie de COVID-19.

De fait, le rapport sur le marché locatif publié en janvier 2021 par la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL indique que la région métropolitaine de recensement de Toronto a enregistré la part la plus élevée d'arriérés de loyer (...) au Canada, avec environ 11 % de tous les loyers déclarant des arriérés de loyer .

Face à cette crise, certaines personnes se tournent vers d'autres solutions, sans avoir recours aux pouvoirs publics. C'est le cas d'Éva Asselin, une résidente de Toronto qui s’investit dans la mise en place d’un projet de cohabitation.

Après de multiples tentatives infructueuses d’achat d’un terrain collectif à Toronto, elle s’est tournée vers le Québec, et s’attelle, avec plusieurs amis, à la formulation de ce nouveau projet.

Il va y avoir des logements locatifs à prix modéré, mais surtout, on va avoir des organismes qui vont prêter, par exemple sans intérêts (...) à des familles, pour que ces petites familles aient accès à la propriété , explique-t-elle.

La question de l’abordabilité du logement, elle et ses amis en font leur cheval de bataille. Autre exemple, le groupe souhaite mettre en place des mesures d’antispéculation. Ainsi, le terrain va appartenir à une fiducie d’utilité sociale. Les résidents auront donc l’usufruit de leur maison, mais cette mesure instaure des balises : on ne pourra pas aller dans la surenchère , explique-t-elle.

Pour lutter contre les difficultés d'accès au logement pour les plus vulnérables, le Centre pour les droits à l'égalité dans le logement CERA , lui, propose notamment qu’une prestation fédérale de soutien aux locataires à revenu faible et modéré soit mise en place, pour garantir que personne ne perde son logement pendant cette période critique.

