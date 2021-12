Candidature à la mairie d’Ottawa : Mathieu Fleury en réflexion

Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, à Ottawa, Mathieu Fleury, affirme être « en réflexion » quant à une possible candidature à la mairie d'Ottawa lors des élections qui auront lieu en octobre 2022.

Il est encore tôt, il n’y aura pas d’annonce de ma part en 2021 , a-t-il fait savoir lors d’une entrevue à Radio-Canada un peu plus de 24 heures après l’annonce du maire Jim Watson, qui a choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat.

Mathieu Fleury a aussi dit avoir été surpris de constater que déjà trois personnes ont rapidement manifesté leur intérêt à succéder à Jim Watson.

Le conseiller municipal a avoué qu’il n’a pas été surpris d’apprendre que le maire allait quitter la vie politique à l’automne prochain.

J’ai été élu, il y a 11 ans, en même temps que lui. Je l’ai vu, les derniers mois ont été très difficiles. J’ai vu quelqu’un que je ne reconnaissais pas , a dit celui qui avait été élu à l’âge de 25 ans, en 2010, coiffant au fil d’arrivée Georges Bédard, par 88 voix.

Parfois, on arrive à un stade de notre vie où on passe à autre chose [et c’est le cas de Jim Watson] , a ajouté Mathieu Fleury.

Mathieu Fleury (à gauche) et Jim Watson ont accueilli les joueuses qui ont remporté l'or à Tokyo (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Un homme dévoué

Au cours de la dernière décennie, les deux hommes ont parfois eu leurs différends, mais cela n’altère en rien le respect que voue Mathieu Fleury à l’endroit de Jim Watson.

Il a été dévoué [envers] la ville d’Ottawa. J’ai vu sa passion, son accessibilité et sa disponibilité pour la capitale nationale.

« Il faut le reconnaître : il s’est donné corps et âme dans son rôle. » — Une citation de Mathieu Fleury, à propos du maire Jim Watson

Avant l’élection du maire Watson, c’était chaotique à l’hôtel de ville d’Ottawa, et le nouveau venu a rapidement tenu à redresser la barre.

Le maire [Larry O'Brien] était mal aimé, il a créé de la bisbille et de la confusion dans certains dossiers importants. On a vu Jim [Watson], le leader, qui a essayé d’amener une rigueur et une clarté. Il a contribué à plusieurs projets d’infrastructure qui ont marqué les années.

Au fil des années, Jim Watson (à gauche) a été présent sur le terrain avec une constance qui impressionne les autres élus (archives). Photo : La Presse canadienne / Presse Canadienne/Justin Tang

Mathieu Fleury a aussi tenu à lever son chapeau pour l’importance qu’il a accordée à la langue française. Je n’ai pas de critiques à lui faire à cet égard. II y a eu des enjeux, on en a discuté et on a avancé , a-t-il résumé.

Au passage, il a avoué qu’il y avait eu un dossier épineux , en 2017, en l’occurrence la reconnaissance de la Ville d’Ottawa comme une ville officiellement bilingue. « On n’avait pas été capable de rassembler les élus [du conseil municipal], alors on a utilisé un mécanisme provincial pour y arriver », se souvient le Franco-Ontarien.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil