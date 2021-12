TZ Capitale-Nationale a besoin de chauffeurs volontaires

Si on avait une centaine de personnes qui se manifestaient d’ici début janvier, ça pourrait combler nos besoins , révèle Daniel Bédard, le président-directeur général. Le nombre de bénévoles à disposition est actuellement de 160, contre 375 en décembre 2019.

L’organisme n’en est pas au point où il ne peut répondre à toutes les demandes de raccompagnements qui lui sont formulées, mais cela a tout de même des incidences. Ça a des impacts sur le temps des trajets.

Jusqu'à 1 h 30 d'attente

On a moins d’équipes sur le terrain et dépendamment de la distance à parcourir, ça peut jouer.

Le président-directeur général PDG assure que, dans le passé, il était très rare que celles et ceux qui avaient besoin de rentrer chez eux en toute sécurité patientent plus d’une heure avant de monter à bord du véhicule qui leur était envoyé.

Dans les dernières semaines, les délais d’attente étaient entre 1 h et 1 h 30, confie-t-il.

Boire ou conduire? Il faut choisir. Photo : Shutterstock

Comment expliquer cette situation? Pourquoi TZ Capitale-Nationale a-t-il moins de chauffeurs? Daniel Bédard émet trois raisons.

Suite à la pandémie, les habitudes ont changé. Certains ont découvert l’avantage de passer leurs week-ends tranquillement chez eux , avance-t-il.

La pénurie de main-d'œuvre est aussi à prendre en compte.

Des gens qui venaient chez nous avant ne le peuvent plus parce qu’ils doivent faire des heures supplémentaires à leur emploi ou parce qu’ils avaient un emploi à temps partiel et maintenant, ils sont à temps plein. Ils n’ont donc plus le temps de venir.

La fin de l'année s'annonce chargée

Le nombre de raccompagnements effectués a considérablement chuté en raison de la pandémie. En novembre 2019, le total du mois s’élevait à 6125; deux ans plus tard, il est de 3649, ce qui représente une diminution de plus de 40 %.

Beaucoup d’établissements licenciés ont gardé la décision de rester fermés les dimanches, lundis et mardis , explique le président-directeur général PDG .

Mais avec le temps des Fêtes qui approche, toute l’équipe de TZ Capitale-Nationale s’attend à un regain d’activité. Beaucoup d’événements corporatifs sont prévus. On a été contacté par plusieurs entreprises qui comptent organiser un souper ou une rencontre quelconque pour remercier leurs employés.

« Après presque deux ans de confinement et de restrictions, les gens ont le goût de s’amuser cette année pour la période des Fêtes. » — Une citation de Daniel Bédard, président-directeur général de TZ Capitale-Nationale

Ceux qui aimeraient devenir chauffeurs bénévoles peuvent se faire connaître en se connectant au site internet de l’organisme. Toutes les bonnes volontés sont acceptées.

Au-delà de l’âge minimum légal requis pour prendre le volant, aucune limite n'est imposée. Les seuls critères sont de posséder un permis de conduire valide et d'avoir bonne réputation.