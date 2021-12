Un défilé de vélos illuminés autour du lac des Nations à Sherbrooke dimanche

En réponse au défilé inversé du père Noël, qui s'est déroulé en voiture seulement, le regroupement Vélo urbain Sherbrooke a décidé de mettre de l'avant le vélo dans un événement festif.

L'objectif de l'activité est d'abord de sensibiliser la population à l'importance d'être munis de lumières lorsqu'on circule en vélo le soir. Des lumières ont même été distribuées aux cyclistes.

« Les journées sont de plus en plus courtes et les saisons de vélo s'allongent et il faut faire comprendre aux gens que c'est nécessaire d'avoir des lumières sur les vélos. »