Une aînée dont la chirurgie a été reportée n’a plus que quelques mois à vivre

Une aînée de 76 ans, Anne LeBlanc, n'a plus que quelques mois à vivre. Son intervention chirurgicale pour un cancer du foie qui devait avoir lieu en octobre dans un hôpital d'Edmonton a été annulée, car tous les lits étaient occupés par des patients atteints de la COVID-19.

En août, une Imagerie par résonance magnétique IRM a révélé que la tumeur de Mme LeBlanc était revenue.

Le 5 octobre, elle s'est rendue pour être opérée. À l'hôpital, on lui a posé une perfusion, on l'a transportée sur une civière vers la salle d'opération, mais tout d'un coup une infirmière s'est précipitée vers elle en s'excusant et en l'informant que l'intervention chirurgicale venait d'être annulée.

Il n'y avait pas de lit dans l'unité de soins intensifs, car à l'époque tous ces lits étaient occupés par des patients atteints de la COVID , explique Suzanne Marney, la fille de Mme LeBlanc.

On a assuré à sa mère qu'elle était un cas hautement prioritaire et qu'on l'appellerait pour fixer un autre rendez-vous dès qu'un lit serait libre, raconte Suzanne Marney.

Elle n'a jamais été appelée.

Jeudi, Anne LeBlanc avait un rendez-vous avec un oncologue au Cross Cancer Institute d'Edmonton. Ce dernier a examiné l'Imagerie par résonance magnétique IRM prise quelques jours avant la chirurgie prévue en octobre, qui montrait de multiples tumeurs sur son foie.

Le médecin lui a dit que sa maladie avait trop progressé et qu'il n'y avait rien à faire , affirme Suzanne Marney.

« Le médecin lui a suggéré de rentrer chez elle et de profiter du temps qu'il lui restait, c'est-à-dire de trois à six mois selon ses estimations. » — Une citation de Suzanne Marney, fille d’Anne LeBlanc

Mme LeBlanc a combattu le cancer par intermittence au cours des neuf dernières années et, jusqu'à présent, elle a réussi à défier les prédictions des médecins, raconte Suzanne Marney.

Aussi têtue que soit ma mère, et aussi positive et optimiste qu'elle est, maman a aussi le sentiment que, cette fois, il ne lui reste probablement que trois à six mois , dit-elle.

Pour sa petite fille, Stephanie, pouvoir passer Noël avec sa grand-mère est un sentiment très aigre-doux .

Je m’attendais à pouvoir passer plus de Noëls avec elle , s’attriste-t-elle.

Il y a quelques semaines, elle se débarrassait de toutes ses affaires. Elle m’a donné sa robe de mariage et de la vaisselle de porcelaine du jour de son mariage, raconte-t-elle. C’est très spécial pour moi et je vais les garder pour toujours.

Toutefois, elle est très triste à l’idée de ne pas pouvoir partager ces beaux moments avec sa grand-mère, mais est heureuse de pouvoir passer un dernier Noël à ses côtés.

Selon Khara Sauro, professeure adjointe aux départements des sciences de la santé, de la chirurgie et de l'oncologie à l’Université de Calgary, les délestages ont également un impact important sur la santé mentale des patients.

Je dirais que cela s'étend aussi à leurs relations avec la famille, les amis et leur vie professionnelle , dit-elle.

15 000 chirurgies annulées

Selon le ministre de la Santé de l’Alberta, Jason Copping, au moins 15 000 interventions chirurgicales ont été annulées en raison de la quatrième vague de COVID-19 cet automne.

Le gouvernement conservateur uni a été vivement critiqué pour avoir assoupli les restrictions en matière de santé publique au cours de l'été, au moment où le variant Delta s'intensifiait.

En septembre, les hôpitaux ont été poussés à bout par la montée en flèche du nombre de cas, obligeant Services de santé Alberta à redéployer du personnel médical pour faire face à la crise sanitaire, ce qui a entraîné l'annulation de milliers d'opérations chirurgicales prévues.

La colère de Suzanne Marney vise directement le gouvernement du premier ministre Jason Kenney.

Je suis en colère parce qu'ils ne sont pas capables de gérer notre système de santé , dit-elle. Je suis en colère parce que des gens partout à travers la province ont besoin de soins et de chirurgies pour survivre et ils ne les obtiennent pas.

« Il ne s'agit pas seulement de ma mère. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'un traitement. » — Une citation de Suzanne Marney, fille d’Anne LeBlanc

On ne sait pas si l’opération aurait fait une différence, mais [...] on n’a pas eu l’occasion de prendre cette décision. La décision a été prise pour nous. Et puis ça, c’est une autre raison pour laquelle je suis fâchée [contre] le gouvernement , indique Suzanne Marney.

Suzanne Marney veut savoir pourquoi le premier ministre n’en a pas fait davantage pour calmer la quatrième vague.

Pourquoi mettez-vous la vie des Albertains au bord d'une falaise avec nulle part où aller? , demande-t-elle.

Coup de poing dans le ventre

Dans un communiqué, Harrison Fleming, attaché de presse, a indiqué que le premier ministre Kenney est de tout cœur avec la famille de Mme Marney.

Le gouvernement de l'Alberta fait tout ce qu'il peut pour éliminer le retard des chirurgies et l’Alberta a connu des réductions moins importantes que les autres provinces en ce qui a trait aux chirurgies , peut-on lire dans le communiqué.

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de santé, David Sheppard, s'est entretenu avec Mme Marney et a qualifié la situation de coup de poing dans le ventre et de tragique .

L'Alberta était en retard à chaque étape de l'atténuation de la quatrième vague , indique David Sheppard. Je rejette donc absolument toute affirmation de Jason Kenney ou du ministre de la Santé, M. Copping, selon laquelle l'Alberta a simplement été victime des circonstances comme tous les autres gouvernements.

Avec les informations d'Andréane Williams et de Janice Johnston .