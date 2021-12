COVID-19 : les recommandations changeantes créent de la confusion chez les voyageurs

Les variants du virus de la COVID-19, les règles de quarantaine, les tests et les recommandations changeantes des autorités plongent les voyageurs canadiens dans la confusion.

Selon Marty Firestone, patron de Travel Secure, une firme d'assurance voyage, les voyageurs ne savent pas sur quel pied danser au sujet des tests obligatoires dans les aéroports et à propos des quarantaines, sans oublier les diverses mesures adoptées dans les autres pays.

Que dois-je faire pour entrer dans ce pays? Que dois-je faire pour entrer dans le pays suivant? Et que dois-je faire pour revenir dans mon propre pays? , a-t-il dit en citant ses clients.

Plusieurs clients changent de destination ou annulent tout simplement leur projet de vacances par exaspération.

Ils sont en plein désarroi, il n'y a pas d'autre mot.

Les tests de dépistage sont une de ces zones grises.

Restrictions à l'arrivée...

Le gouvernement fédéral canadien exige que tous les passagers entrant au pays, sauf ceux en provenance des États-Unis, subissent un test et se placent en isolement en attendant de recevoir les résultats.

Les voyageurs provenant de 10 pays africains sont sous le coup de restrictions plus sévères même si le variant Omicron a été détecté dans plus de 50 pays.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a reconnu vendredi que les aéroports canadiens n'étaient pas encore en mesure de tester tous les voyageurs qui arrivent de pays autres que les États-Unis.

Ça va être le chaos dans les aéroports lorsque les gens reviendront au Canada, a prédit M. Firestone. Amènerons-nous chaque passager dans un hall avec 1000 autres personnes? Les laisserons-nous à bord des avions jusqu'à ce que le terminal se vide? Leur remettrons-nous un test à subir à la maison?

... et restrictions à destination

Les voyageurs doivent aussi connaître les exigences dans les autres pays. Ainsi, il faut avoir été déclaré négatif à un test rapide antigénique (PCR) le jour même ou la veille de son départ pour pouvoir voyager aux États-Unis.

Au Canada, tous les voyageurs ayant séjourné en dehors du pays ou des États-Unis au cours des 72 dernières heures doivent fournir la preuve d'un résultat négatif à un test de dépistage moléculaire de la COVID-19. S'ils ne le peuvent pas, ils devront se placer en quarantaine.

Cependant, si le séjour a duré moins de 72 heures, les voyageurs adéquatement vaccinés n'ont pas à subir de test. Des exemptions sont aussi prévues pour le personnel des services essentiels et pour les communautés transfrontalières.

C'est la confusion la plus totale, a déploré le chef de la direction de l'Association du transport aérien du Canada, John McKenna. Même quand on cherche à se renseigner auprès du ministère des Transports, on n'obtient pas de réponse.

M. McKenna demande au gouvernement fédéral de mieux communiquer ses directives au moment où des milliers de Canadiens annulent leurs déplacements. Par exemple, la page Internet du gouvernement canadien ne classe pas les pays selon les risques d'y attraper le virus, contrairement aux autorités américaines.

Faire preuve d'une prudence accrue

Le ministre Duclos a déclaré vendredi que les voyageurs doivent s'attendre à des retards aux aéroports. Il a ajouté que la situation pourrait s'aggraver.

Si on pense à voyager, Omicron est un sérieux signal d'alarme, un réel sujet d'inquiétude pour eux. Les voyages seront incertains et risqués.

Le gouvernement ne recommande pas d'éviter les vols non essentiels à l'étranger, comme il l'a fait jusqu'au 21 octobre, mais il prévient les Canadiens de faire preuve d'une prudence accrue .

Tout le monde est furieux, a signalé M. McKenna. Nous ne disons pas que le gouvernement ne prend pas la situation au sérieux. Nous disons que le gouvernement doit mieux s'organiser et mieux communiquer.

Le 30 novembre, date à laquelle les nouvelles mesures aux aéroports ont été annoncées, les aéroports canadiens réussissaient tous ensemble à faire passer environ 11 000 tests de dépistage par jour. En date du 9 décembre, ce nombre avait augmenté à 17 000 tests par jour, soit une hausse d'environ 50 %.

Pour l'aéroport de Montréal seulement, le nombre de tests avait augmenté de 2128 à 3033 par jour durant la même période.

M. Duclos a déclaré qu'il faudrait que les aéroports canadiens fassent passer environ 23 000 tests par jour afin de pouvoir couvrir l'ensemble des voyageurs aériens qui proviennent de pays autres que les États-Unis.

Le gouvernement fédéral a également l'intention d'envoyer des millions de tests rapides aux provinces et aux territoires qui en ont fait la demande à l'approche du temps des Fêtes.