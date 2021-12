Une première rencontre en présentiel des députés communautaires de l’ACF

Lors de cette 131e assemblée des députés communautaires de l’Assemblée communautaire fransaskoise ACF , plusieurs projets ont été présentés pour l’année 2022 et aussi les orientations stratégiques jusqu’en 2025.

Le projet Fière d’être fière portant sur l’inclusion de la communauté 2SLGBTQIA+ au sein de la communauté fransaskoise sera, entre autres, surveillé pour les trois prochaines années.

Le président de l’organisme fransaskois, Denis Simard, veut que la communauté s'informe et soit sensibilisée à travers des activités et des formations.

Nous devons faire des avancées majeures et nous avons la responsabilité de créer un espace sécuritaire afin que tous les membres de la communauté puissent se sentir pleinement intégrés. Nous sommes désireux d’apporter une réflexion et inciter au dialogue afin que l’ensemble des francophones puissent vivre leur identité fransaskoise comme il se doit et de ce fait, redonner tout son sens au mot inclusion , a-t-il affirmé.

Un projet qui touche une députée communautaire

Ce projet est très émouvant pour la députée communautaire de Moose Jaw, Paulette Doucette.

Elle s’est remémoré l’histoire de son oncle dans les années 1970 qui a vécu son homosexualité dans l’intimité. Il n’est pas inclus dans sa propre famille, se souvient Mme Doucette.

La députée communautaire affirme que c'est lorsqu'elle avait 14 ans qu'elle a réalisé qu'il y avait un froid dans sa famille.

C'est seulement le premier Noël après le décès de sa grand-mère qu'elle a rencontré le partenaire de son oncle.

Mon oncle est venu à ce Noël et j'ai rencontré son partenaire. Ils ont vécu jusqu'à leur mort ensemble, mais ils n'ont pas pu vivre la même vie que mes parents. Je trouve ça triste parce que je sais qu'ils s'aimaient. Je sais qu'ils ont bâti leur vie ensemble , a-t-elle admis.

Une année 2022 bien remplie

Au cours de cette rencontre des députés communautaires, l’Assemblée communautaire prépare les célébrations de son 110e anniversaire.

D’ailleurs, un livre bilingue sur l'histoire de l'organisme est en préparation par le sociologue à la retraite de l'Université de la Saskatchewan Alan Anderson.

L’Assemblée communautaire fransaskoise ACF surveillera de près l’évolution du dossier de la modernisation de la Loi sur les Langues officielles. En campagne électorale, le parti de Justin Trudeau s’était engagé à un dépôt dans les cent premiers jours de mandat. La date fatidique est le 2 février.

L’évolution du dossier de la nouvelle école francophone de Prince Albert est surveillée de près. Lors de la rencontre, le député de Prince Albert, Tom Michaud, a mentionné que la communauté francophone est impatiente de voir une résolution du projet.