Course contre la montre pour assurer l’avenir du tramway 356 en bois de Winnipeg

Ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus, même plus longtemps. On est à une phase importante où on a enlevé beaucoup de carcasses pour remettre du nouveau. Là on doit se préparer pour éventuellement déménager pour aller on ne sait où , indique le directeur du projet de restauration du tramway 356, Robert Loiselle.

Comme les autres bénévoles, il espère toutefois qu’il se trouvera rapidement un nouvel emplacement, parce que ce moyen de déplacement est à la fois le symbole du passé et d’un futur proche.

Selon lui, le tramway 356 est le symbole d'un passé précieux, mais aussi d'un futur proche.

Alors on veut essayer d'encourager les gens à prendre compte du fait qu'on avait un passé très vibrant où les gens se promenaient à Winnipeg et Saint-Boniface sur des tramways électriques et peut-être que dans le futur, c'est la bonne voie à prendre

Heritage Winnipeg gère la restauration et le déplacement du Tramway. Le président de l’organisme patrimonial, Greg Agnew affiche un certain optimisme quant à la suite des choses.

Nous sommes en train de passer une étape importante et nous sommes en bonne voie de remettre le tramway sur ses roues , laisse entendre M. Agnew.

Un symbole

Winnipeg avait connu le tramway jusqu’aux années 1950. La voiture numéro 356 a roulé de 1909 à 1955. Après l'abandon progressif des tramways avec la venue des trolleybus et d’autres moyens de transport, le tramway 356 a quand même pu passer l’épreuve du temps.

Heritage Winnipeg l’a donc déplacé au Musée ferroviaire de la capitale manitobaine. Depuis lors, des passionnés s’occupent de sa restauration. Le tramway fait 15 mètres de long et plus de 2 mètres de large.

Il est perçu comme le symbole de la grève générale de six semaines en 1919. À cette époque, les grévistes ont essayé de faire tomber de ses rails un engin similaire dans un climat de vives tensions.

Avec les informations d'Émile Lapointe