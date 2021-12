Des Innus s’affrontent et s’unissent grâce au retour du tournoi de hockey Anisheniu

Le tournoi Anisheniu, qui existe depuis plus de 20 ans, est une occasion de rassemblement pour les communautés innues et naskapie, dispersées à travers le territoire de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ces occasions ont été très rares depuis le début de la pandémie. Il faut se reprendre , affirme Adélard Joseph, animateur de radio sur les ondes de CKAU, qui commente les matchs du tournoi en direct. Les Innus, les joueurs se revoient aujourd'hui. La pandémie, ça nous affecte... mais tout le monde est joyeux!

Avec tout ce qui arrive avec la pandémie, c'est spécial , ajoute Frédéric Vollant, préposé à l’entretien à l’aréna Mario-Vollant de Mani-Utenam.

« C'est l'fun, tu vois que ça bouge, et c'est plaisant d’accueillir toutes ces communautés-là ici et d'enfin pouvoir recevoir. » — Une citation de Frédéric Vollant, préposé à l’entretien à l’aréna Mario-Vollant

Si la COVID-19 a empêché la tenue du tournoi l’an dernier, cette fois-ci les membres de 20 équipes, en plus de leurs admirateurs, sont réunis à Mani-Utenam. L’ambiance est à la fête.

Il y a toujours eu un esprit de compétition entre communautés, c’est très grand, raconte Frédéric Vollant. Ce sont des partisans d'une communauté à une autre qui viennent, qui échangent, qui commencent à crier!

Jusqu’à dimanche, le tournoi Anisheniu permet ainsi à une centaine de joueurs et de partisans non seulement de s’affronter mais surtout de s’unir à Mani-Utenam.

