Le New York City FC triomphe en tirs de barrage et gagne la Coupe MLS

Le gardien Sean Johnson s'est illustré en tirs de barrage et le New York City FC a vaincu les Timbers de Portland pour remporter la Coupe MLS, samedi après-midi en Oregon.

C'est le but d'Alex Callens, en bris d'égalité, qui a fait la différence. Il s'agit d'un premier titre pour la franchise new-yorkaise.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

En raison d'une égalité persistante de 1-1 après la prolongation, le championnat a dû être tranché en tirs de barrage. Une épreuve remportée 4-2 par le NYCFC.

Récipiendaire du Soulier d'or de la Major League Soccer (MLS), Valentin Castellanos a marqué le premier but du match en première mi-temps. Le NYCFC semblait ensuite se diriger vers un couronnement, mais Felipe Mora en a décidé autrement en créant l'égalité pendant le temps ajouté par l'arbitre en fin de match.

Il y a eu un grand soulagement dans le camp de Portland après le but égalisateur. Photo : usa today sports / Jaime Valdez

En tirs de barrage, le gardien Johnson a été brillant en stoppant deux tireurs, soit Mora et Diego Valeri. À juste titre, il a été nommé joueur par excellence de la finale.

Quelle folle aventure on a vécue cette année. Il y a eu tellement de hauts et de bas , a commenté le héros du jour après le match. On s'est parlé avant la rencontre et on s'est dit qu'on avait tout simplement une immense chance de faire en sorte que tout ça en ait valu la peine. Et ça, c'est pour ça qu'on vit, ces moments.

Dès que les joueurs du NYCFC ont vu le tir de Callens pénétrer dans le filet, ils se sont rués vers lui pour célébrer. Dans le camp adverse, Valeri, qui venait d'être frustré par Johnson, semblait assommé.

Les joueurs new-yorkais ont célébré après le but décisif d'Alexander Callens en tirs de barrage. Photo : usa today sports / Troy Wayrynen

Un groupe de joueurs du NYCFC s'est peu après détaché des festivités pour aller saluer leurs partisans qui avaient fait le voyage et se trouvaient regroupés dans le coin opposé du stade.

L'entraîneur-chef Ronny Delia s'est déshabillé pour soulever la coupe en sous-vêtements pendant que les joueurs buvaient du champagne.

« Je ne regrette pas de l'avoir fait, c'était un grand moment. Je vais continuer de le faire si l'on continue à remporter des championnats! » — Une citation de Ronny Delia

Depuis son arrivée en MLS, en 2015, le NYCFC n'avait encore jamais accédé à la grande finale.

Castellanos, qui comptait 19 buts en saison régulière, était de retour sur le onze partant après avoir raté le match de la finale d'association contre le Union de Philadelphie. L'attaquant argentin était sous le coup d'une suspension après avoir reçu un carton rouge en demi-finale contre les grands favoris, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Le NYCFC avait aussi gagné ce match en tirs de barrage.

New York remporte la Coupe MLS après être entré en éliminatoires avec une quatrième position dans l'Association de l'Est, présentant un dossier de 14-9-11 en saison régulière.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

De leur côté, les Timbers avaient aussi pris le quatrième rang dans l'Association de l'Ouest grâce à une fiche de 17-13-4. Au cours de leur parcours éliminatoire, les Timbers ont montré la sortie aux favoris les Rapids du Colorado, puis ont réservé le même sort au Real Salt Lake avant de s'incliner devant New York.

Les Timbers ont remporté la Coupe MLS en 2015 et ont aussi perdu en finale contre Atlanta, en 2018.

C'est cruel, on se sent amer, c'est difficile à accepter , a indiqué pour sa part l'entraîneur-chef des Timbers Giovanni Savarese.

S'il reconnaît qu'il faut apprendre dans la défaite, Savarese souligne toutefois qu'avant de tirer une quelconque leçon, il faut passer à travers le processus émotif. C'est-à-dire la douleur d'échouer dans la quête d'un objectif qui était de soulever la coupe devant les partisans de Portland.

Les partisans des Timbers ont bravé le froid, samedi après-midi à Portland. Photo : usa today sports / John David Mercer