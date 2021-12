Les marchés de Noël brillent malgré la pluie

Au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, 55 artisans ont exposé leurs produits bien au chaud dans une salle du sanctuaire.

On a quand même des gens, mais c’est plus mollo , constate une commerçante, Sonia Lemire. J’ai hâte de voir dimanche. Il annonce plus beau avec le soleil , poursuit-elle.

Les visiteurs pourront se reprendre puisque le marché est ouvert ce dimanche. La féérie sera davantage au rendez-vous. Le feu et les animations à l'extérieur pourront se dérouler comme prévu.

L’événement n’est pas seulement populaire auprès de la clientèle, mais il est aussi convoité par les artisans. L’organisation a dû refuser des exposants cette année.

Le Marché de Noël du Marché Godefroy toujours aussi populaire

Au 11e Marché de Noël du Marché Godefroy, les exposants et les visiteurs sont à l'abri des intempéries. Là aussi, les visiteurs n’ont pas hésité à s'y rendre pour faire leurs emplettes de Noël malgré la météo maussade. 73 exposants, un record, proposent des produits alimentaires, artisanaux et locaux.

La réputation du marché n’est plus à faire.

« On est sur la map comme on dit. Les gens sont là. On est contents de les recevoir. » — Une citation de Blanche Morin, commerçante et administratrice du Marché Godefroy

Le copropriétaire de la Maison de Bibi, Michel Ratté, expose au Marché de Noël depuis ses tous débuts.

Sa clientèle est fidèle. On a des habitués qu’on voit une fois par année , constate-t-il. L’atmosphère y est pour quelque chose selon lui. C’est le temps des fêtes. Les gens sont heureux.

Le marché est ouvert cette fin de semaine et les 18 et 19 décembre prochains.

D'après les informations de Raphaëlle Drouin