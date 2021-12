Plus de 50 000 $ amassés pour soutenir la pédiatrie sociale dans l’Est-du-Québec

Cette journée de mobilisation aura permis d’amasser un total d’au moins 35 000 dollars pour les trois cliniques de pédiatrie sociale en communauté de la Gaspésie, en plus des dons en ligne.

Le seul centre de pédiatrie sociale du Bas-Saint-Laurent, soit celui de Rimouski-Neigette, a quant à lui récolté une somme de 15 000 $. Le centre précise qu'il s'agit d'un bilan provisoire, qui n'inclut pas les dons en ligne et les montants offerts par quelques commerçants de la région sur la vente de certains produits.

Montant amassé par clinique : Côte-de-Gaspé : 16 055 $ Haute-Gaspésie : 14 072 $ Gaspésie Sud (Accroche-coeur) : plus de 5000 $ Rimouski-Neigette : 15 000 $

Il est possible de faire un don en ligne pour la Guignolée du Dr Julien jusqu'au 15 janvier.

Le porte-parole de la Guignolée du Dr Julien en Haute-Gaspésie, le Dr Guillaume Hardy, soutient que les gens ont été très généreux à Cap-Chat et à Sainte-Anne-des-Monts. Presque toutes les voitures donnent avant de partir, je suis agréablement surpris , a-t-il souligné samedi en cours de journée.

Le Dr Guillaume Hardy est porte-parole de la Guignolée du Dr Julien en Haute-Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Les organisateurs des différents événements organisés dans l'Est-du-Québec ont également tenu à saluer le travail des bénévoles.

Des besoins grandissants

Guillaume Hardy indique que les besoins en pédiatrie sociale sont devenus de plus en plus importants dans les derniers mois, en raison de la pandémie. Il y a beaucoup d’exacerbation de dépendance, dit-il. On a des jeunes qui vivent des troubles anxieux, de la difficulté à se rendre à l’école parce qu’ils vivent ça de façon très stressante.

Des bénévoles étaient en poste samedi, à Rimouski et ailleurs au Québec, dans le cadre de la Guignolée du Dr Julien. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le médecin de famille ajoute que les enjeux sont complexes, ce qui rend la mission des centres de pédiatrie sociale d’autant plus essentielle. Il n’y a rien de plus payant et porteur que de s’impliquer auprès des enfants, croit le Dr Hardy. Ce n’est pas facile de faire des gains dans les situations avec lesquelles on travaille, mais quand on fait des gains, on sait que c’est pour le restant de la vie de la personne.

Avec des informations de Catherine Poisson