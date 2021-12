On a pris notre salle d’exposition des superhéros, mais on a modifié la mission pour la coller à la thématique de Noël , explique la chargée de projet et chef d’équipe à l’animation au Musée Pop, Marie-Claude Alarie.

Les enfants sont invités à fabriquer un superhéros avec des matières recyclées. Ils peuvent les manipuler et faire des poses de superhéros.

Des enfants participent à l'activité « L'ADN des superhéros » au Musée Pop. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Les garçons de Marie-Pierre Lemaire et Roxanne Paradis participent à l’activité. On a l'habitude de faire des activités avec nos deux garçons qui sont très complices. Ils adorent les superhéros et le père Noël. C’est une combinaison gagnante , se réjouit Roxanne Paradis.

Des parents participent aussi à l'activité. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Ethan et Zayan ont bien aimé leur après-midi.

Les enfants donnent leur appréciation de l'activité. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Pour des familles qui avaient déjà vu l'exposition, cette adaptation crée donc une toute nouvelle sortie culturelle. Elle sera offerte pour la dernière fois les 18 et 19 décembre prochains.

D'après les informations de Magalie Masson