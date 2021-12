Un spectacle de Noël réunit deux chœurs montréalais

De toutes les disciplines artistiques, c’est fort probablement le chant choral qui a été le plus bouleversé par la pandémie de COVID-19 et par les mesures sanitaires mises en place pour la combattre. Installer des dizaines de chanteurs et de chanteuses dans un environnement restreint contrevient en effet aux règles les plus élémentaires visant à empêcher la propagation d’un virus aéroporté.

La patience et la résilience étaient donc de mise pour Carol Bernard, directrice de deux chœurs établis dans la métropole montréalaise, le JIREH Gospel Choir et le Montreal Gospel Choir (MGC). Les efforts de réadaptation dans la pratique de son métier qu’elle a mené d’arrache-pied au cours des deux dernières années ont abouti à la présentation du concert Gospel Noël, qui réunit 70 choristes et cinq musiciens sur scène.

Le spectacle est présenté ce samedi à la salle Pierre-Mercure, dans le centre-ville de Montréal.

Mme Bernard a fondé en 2011 le Montreal Gospel Choir, qui réunit des chanteurs et chanteuses de divers âges et origines ethniques. L’ensemble compte normalement 80 membres, mais en raison de la pandémie et de l’impossibilité de faire des auditions pour renouveler son personnel, la taille du MGC a été réduite à 60 vocalistes.

Le JIREH Gospel Choir, quant à lui, est dirigé par Mme Bernard depuis 25 ans. Ce chœur, qui compte une quinzaine de chanteurs et chanteuses, a propagé sa passion pour la musique gospel partout au Canada, de même qu'aux États-Unis, en France et en Italie. Le JIREH a notamment collaboré avec l’Orchestre symphonique de Montréal et s’est produit au Festival international de jazz de Montréal.

Réunis après près de deux ans

Carol Bernard Photo : Radio-Canada

Les deux chœurs de Carol Bernard ne feront qu'un pour le concert de samedi. La semaine dernière, la directrice a eu l’occasion d’assister à une répétition du Montreal Gospel Choir assemblé dans son intégralité pour la première fois depuis mars 2020.

Au préalable, les répétitions se déroulaient en groupes séparés, les membres portant des masques chirurgicaux spéciaux, adaptés à l’art du chant choral. Parfois, le groupe se réunissait par Zoom. Pour passer le temps et garder le moral de ses troupes, Carol Bernard a fait appel à des vedettes internationales du gospel, qui échangeaient virtuellement avec ses choristes. À d’autres moments, elle se transformait en professeure de théorie musicale et concevait des exercices de rythme et de tonalité.

L’an dernier, des spectacles de Noël interprétés en studio et réunissant les deux chœurs de Mme Bernard avaient été présentés sur la plateforme de diffusion en direct Live Dans Ton Salon. Une expérience difficile pour ces ensembles qui avaient l’habitude, avant la pandémie, de se produire pendant le temps des Fêtes dans des salles de 2000 sièges, comme la Maison symphonique ou le Théâtre Olympia.

Cette année, Carol Bernard a opté pour un lieu un peu plus modeste sur le plan de l’espace, la salle Pierre-Mercure, qui peut accueillir quelque 800 spectateurs et spectatrices. Près de 1000 billets ont déjà été vendus pour ce concert qui est présenté en deux temps samedi, d'abord à 15 h puis à 20 h.