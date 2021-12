Jusqu’à 3 jours d'attente pour obtenir un test de dépistage en Estrie

Un contexte difficile pour ceux qui, comme Steven Radenne, ont développé des symptômes du virus cette semaine.

« En ce moment, on est en période où la contagion des rhumes est à son apogée, c'est la période où on va aller voir notre famille, mais je ne peux pas me faire dépister comme je pouvais le faire à l'été, alors qu'il y a maintenant une explosion des cas de COVID. » — Une citation de Steven Radenne

Le Sherbrookois a tenté, sans succès, de réserver sa place dans un centre, notamment en raison de problèmes avec les services en ligne et téléphonique de prise de rendez-vous.

J'ai un message d'erreur qui me dit la plage horaire n'est plus disponible. La suivante, la même chose. La suivante, la même chose. Je me dis c'est pas possible. Je fais le processus pour appeler et la ligne est occupée , décrit-il.

Le CIUSSS de l'Estrie CHUS indique qu'au cours des dernières semaines, le nombre de tests de dépistages est passé de près de 10 000 à plus de 13 000 par semaine, ce qui occasionne un délai plus long pour l'obtention d'un rendez-vous, soit de 24 h à 72 h.

D'ailleurs l'établissement tenter de recruter une centaine de personnes dédiées au dépistage, notamment des dépisteurs et des enquêteurs.

Des tests rapides sur les tablettes avant Noël ?

Devant cette situation, de nombreux pharmaciens souhaitent être autorisés à distribuer des tests dans leurs établissements le plus rapidement possible.

Un test rapide de dépistage de la COVID-19 peut être fait à la maison. Photo : Associated Press / Radovan Stoklasa

Le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoit Morin, assure qu'on pourrait même en retrouver en pharmacie avant Noël.

« Moi je suis positif qu'on puisse y arriver avant Noël. Quelle quantité, ça reste à voir. À quelle date? C'est sûr que ce sera pas la semaine prochaine. » — Une citation de Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires

L'Association n'attend que le signal de Québec pour commencer à les distribuer gratuitement aux citoyens.

Toutefois, les discussions sont en cours avec le gouvernement afin d'assurer une certaine rétribution aux pharmaciens qui devront assurer cette distribution. C'est pas la première fois depuis le début de la pandémie et on a toujours trouvé un terrain d'entente. Je ne suis pas vraiment inquiet , estime Benoit Morin.

Mise en garde pour les tests vendus en ligne Même si des tests rapides sont vendus en ligne, l'Association des pharmaciens propriétaires émet des doutes quant à la conservation du produit. Ce sont des tests sensibles à la chaleur et au froid. La chaîne de température est ultra importante et il n'y a aucune garantie que ça a été conservé dans les bonnes températures, j'ai des réticences cliniques sur le résultat du test , explique Benoit Morin. Il explique que les tests risquent d'avoir été congelés sur un balcon ou dans un camion de transport, ce qui nuit à leur efficacité.

L'arrivée des tests rapides constituerait un outil de plus pour désengorger le système et rassurer bien des citoyens à quelques semaines des rassemblements des Fêtes.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau