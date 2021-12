Près de 115 000 foyers toujours sans électricité dans le Sud de l’Ontario

Au plus fort de la tempête, ce sont près de 450 000 foyers qui ont perdu le courant.

David Lebeter, chef de l'exploitation du distributeur Hydro One, a qualifié la soirée de samedi de pire tempête en Ontario des dernières années .

À Waterloo, une femme a été blessée par une branche d'arbre qui est tombée sur elle lorsqu'elle traversait un parc, en soirée samedi. Elle a été transportée à l'hôpital.

Toujours dans la région de Kitchener et de Waterloo, les autorités ont rapporté plusieurs arbres déracinés.

Dans de secteurs comme le Niagara et Kingston, l'agence météorologique prévoyait que les vents pourraient atteindre 130 km/h, samedi.

Un arbre brisé par le vent à Toronto. Photo : CBC

Hydro Toronto signalait de son côté des pannes isolées qui touchaient, selon le cas, entre quelques dizaines et quelques centaines d'abonnés.

La société avait expliqué en après-midi samedi que le vent compliquait les travaux de rétablissement du courant, parce qu'il n'était pas sécuritaire pour ses employés de monter dans la nacelle des camions quand les rafales étaient trop fortes.

Elle rappelait de rester à au moins 10 mètres des fils au sol.

Dans un message sur Twitter, les pompiers de Mississauga demandaient aux citoyens de s'assurer qu'ils avaient les provisions nécessaires et leur trousse d'urgence prête en cas de panne prolongée.

Toujours samedi, la police de Toronto disait recevoir beaucoup d'appels au sujet d'arbres et de fils électriques endommagés. Elle rappelait que, s'il n'y avait aucun blessé, il fallait composer le 311 pour rejoindre la Ville et non le 911.

Un échafaudage est d'ailleurs tombé sur un chantier de construction près des rues Heath et Yonge et qu'une tour de transmission cellulaire semblait endommagée près de la route Pottery et de l'autoroute Don Valley en direction sud.