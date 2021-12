Le CCFM s’adapte à la pandémie et offre un village de Noël d’une journée

Selon la directrice de la programmation artistique et culturelle du Centre culturel franco-manitobain CCFM , Liliane Lavack, avant la pandémie, le village de Noël pouvait s’étaler sur plusieurs semaines, contrairement à cette année.

Pour cet événement spécial, le Centre culturel franco-manitobain CCFM a créé une formule écourtée et transformée

Dans une projection de 45 minutes, on a rassemblé les éléments les plus importants et les plus magiques du village du père Noël dont on avait l’habitude de faire.

Pour le Centre culturel franco-manitobain CCFM , nous avons le mandat de produire des événements en français pour notre communauté pour continuer à vivre cette culture-là. Quand on y pense, les gens qui sont des adultes sont venus au village du père Noël. Ils ont vécu des expériences très magiques. Eux, ils veulent aussi le partager avec leurs enfants , note Liliane Lavack.

La directrice de la programmation artistique et culturelle du CCFM, Liliane Lavack est la productrice du village de Noël et l'organisatrice de la projection. Photo : CBC / Trevor Brine

Elle ajoute que les éléments les plus populaires auprès des enfants sont ceux des marionnettes et des chansons.

Dans le royaume du père Noël

Tout débute avec des lutins qui accueillent des enfants de deux à sept ans à la salle Pauline Boutal.

Une fois les enfants bien installés dans leurs sièges, la projection à l'écran débute. Mais les enfants ne restent pas assis bien longtemps, car les personnages offrent des jeux interactifs pour les amuser.

Selon les organisateurs, la salle du CCFM peut accueillir 287 visiteurs. Pour cet événement, le centre a réduit cette capacité de 50 %. Photo : CBC / Trevor Brine

La projection, produite par Johanne Noel, met en vedette le père Noël, joué par Guy Noel, les lutins Zara Ramlal, Carine Roy et sa sœur Josée Roy, ainsi que le personnage Léo joué par Julie Garand.

La musique de Daniel Peloquin-Hopfner s'entremêle avec les activités.

Après la projection, le père Noël Alex Coats fait son arrivée sur scène.

Alex Coats se réjouit d’être le père Noël pour le village de Noël au Centre culturel franco-manitobain (CCFM) cette année. Photo : CBC / Trevor Brine

« C’est ma première fois dans une foule comme ça. On a des réunions de famille chaque Noël. Disons 30 ou 40 jeunes comme ça et je joue au père Noël [...] pour mes cousins et cousines »

Les enfants, émerveillés, sont allés le visiter sur scène pour recevoir de petits cadeaux.

« [C’est important] de faire quelque chose pour les enfants, avec un semblant de Noël, puis, aussi [c'est important d'avoir] la capacité de le faire en français. » — Une citation de Alex Coats, père Noël

« Le père Noël m’a donné un petit cadeau. Il m’a donné ça! », dit Loïc Lécuyer en tenant un petit pot de pâte à modeler dans ses mains.

Dans la matinée de samedi, le Centre culturel franco-manitobain CCFM avait déjà vendu un peu plus de 114 billets alors que les achats peuvent également se faire sur place.

Par ailleurs, les visiteurs doivent être doublement vaccinés.