Des groupes veulent donner un ballon de basket à chaque enfant saskatchewanais

Ball for All est un partenariat entre Buckets and Borders, Canada Basketball, Saskatchewan Basketball, Scott Collegiate et la Living Skies Indigenous Basketball league, la toute première ligue de basket-ball autochtone de la province.

L’objectif est de développer la culture du basketball chez les jeunes, mais aussi de favoriser leur bien-être et l’activité physique.

L’organisme Buckets and Borders finance l’initiative à travers sa boutique en ligne. Ainsi pour chaque ballon de basket acheté à 60 dollars, deux ballons sont donnés aux enfants impliqués dans les organisations partenaires du projet. D’autres articles de basket sont mis à la disposition des enfants.

La directrice de la Living Skies Indigenous Basketball League, Paige Crozon, a déclaré que les ballons de basket aideront leurs athlètes de 11 à 17 ans à s'entraîner.

Avec leur propre ballon, ils pourront s'entraîner sur le terrain extérieur ou partout ailleurs où ils en auront l'occasion , a-t-elle ajouté.

Pour sa part, l’organisme compte donner des ballons à 300 jeunes lors du championnat provincial de Living Skies en mars 2022.

Avec les informations de Adeoluwa Atayero