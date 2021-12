Pluies, rafales, neige et pannes d’électricité en Colombie-Britannique

La vallée du Fraser en Colombie-Britannique fait l'objet d'une tempête samedi alors que des clients de BC Hydro n'ont plus de courant.

Vers 17 h, environ 1300 foyers étaient privés d’électricité.

À Abbotsford et Hope, par exemple, des arbres sont tombés sur des fils électriques.

Selon Environnement Canada, un système en provenance du Pacifique est à l'origine de la pluie, de la neige et du vent.

Le système pourrait laisser tomber de 15 à 25 mm de pluie sur le centre et l'est de la vallée du Fraser. De 15 cm à 20 cm de neige sont également prévus dans l’intérieur, notamment sur la route 3 entre Hope et Princeton.

Dans le Grand Victoria, Environnement Canada souligne que les vents de 50 km/h et les rafales de 70 km/h devraient s'atténuer en début de soirée.

L’agence fédérale recommande de reporter tout voyage non essentiel, rappelant que la visibilité pourrait être réduite sur certaines routes.