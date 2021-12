Le Mont-Kanasuta accueille les premiers skieurs de la saison samedi

Les adeptes de ski et de planche à neige peuvent dévaler les pentes du Centre plein air Mont-Kanasuta de Rouyn-Noranda dès samedi 11 décembre.

Cette année, seules les personnes adéquatement vaccinées contre la COVID-19 peuvent avoir accès au remonte-pente.

Le directeur général de la station, Alain Vanier, soutient que ses employés ne rencontrent pas de difficultés quant à la vérification du passeport vaccinal.

« Ça se passe super bien. On voit que quelques-uns essaient de nous entourlouper, mais nous on applique les règles. S’il y en a qui trouve des failles, on va réagir lorsqu’on va les trouver », remarque-t-il.

Contrairement à l’an dernier, le port du masque n’est plus obligatoire à l’extérieur.

Alexann Jolicoeur se réjouit de l’assouplissement des mesures sanitaires dans la station de ski. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Jusqu’à quatre personnes peuvent prendre place dans l’un des sièges du remonte-pente. Alexann Jolicoeur, qui évolue au sein du club de compétition du Mont-Kanasuta, se réjouit de l’assouplissement des mesures sanitaires.

« Je suis contente qu’avec la COVID, on ne soit plus obligé de porter le masque en même temps que de skier », explique-t-elle.

La pénurie de main-d'œuvre n’affecte pas les opérations à l’extérieur de la station. Toutefois, le restaurant dans le chalet a dû laisser place à une simple cantine, faute de personnel.

« On ne fait plus rien, à part les soupes puis du chili chaud. Les autres choses, ce sont des sandwichs préfaites pis des repas déjà préparés et réchauffés au micro-ondes », précise M. Vanier.

Le directeur général du Centre plein air du Mont Kanasuta, Alain Vanier Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Une trentaine de bénévoles de la Patrouille canadienne de ski sont de retour cette année dans les sentiers.

« On est responsable de la prévention, s’assurer que les gens ne courent pas de risque dans la pratique du ski. Si jamais quelqu’un se blesse lors de la pratique, on est présent pour pouvoir les assister », souligne Pierre Tremblay, patrouilleur.

Seulement trois pistes sont accessibles pour l’instant, mais le Centre plein air Mont-Kanasuta prévoit en ouvrir d’autres à partir du 18 décembre.