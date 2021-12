Xavier Bourgault veut impressionner le Canada

Pour le premier de deux matchs face à une équipe composée de joueurs étoiles des universités de l’Ouest, le choix de premier tour des Oilers au plus récent repêchage, 22e au total, sera jumelé à Hendrix Lapierre, un espoir des Capitals de Washington et à Zach Dean un choix de premier tour des Golden Knights de Vegas.

Ça fait longtemps que je connais Hendrix, on s’entraîne ensemble depuis plusieurs années, affirme le hockeyeur de 19 ans. On est trois joueurs rapides, on se complète bien et je pense qu’on pourra connaître du succès.

Bougault connaît un excellent début de saison avec les Cataractes de Shawinigan. Il occupe le 3e rang des marqueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 22 buts et 20 aides en 24 matchs.

Habitué d’être un des meilleurs joueurs sur la glace partout où il passe, il aime bien le défi qui se présente à lui.

C’est certain qu’au niveau du stress, j’aimerais mieux qu’on me confirme que j’ai une place avec l’équipe, mais c’est aussi une belle occasion de montrer ce que je peux faire sur la glace lors d’un match.

Les dirigeants de l’équipe choisiront 14 attaquants. Cole Perfetti, qui a représenté le Canada l’année dernière et qui jouait pour le Moose du Manitoba cette saison dans la Ligue américaine, devrait faire partie de la formation à nouveau cette année.

Kent Johnson de l’Université du Michigan, qui ne peut participer au camp en raison du protocole lié à la COVID-19 a aussi une place avec l’équipe, selon ce qu’a affirmé Scott Salmond, le vice-président des équipes nationales de Hockey Canada lors de l’ouverture du camp mercredi.

Il ne reste donc que 12 places.

Les attaquants Shane Wright, Justin Sourdif, Mason McTavish, Mavrik Bourque, Jake Neighbours, Dylan Guenther et Ridely Greg seront tous laissés de côté pour le premier des deux matchs face aux étoiles universitaires, ce qui laisse supposer qu’ils ont une longueur d’avance sur les autres attaquants. Si on considère qu’ils ont déjà une place au sein de l’équipe, cela signifie qu’il ne reste que cinq places pour les 12 attaquants qui joueront samedi.

Bourgault croit qu’il devrait être sélectionné en raison de sa grande vitesse qui serait un atout important pour le Canada.

Ma vitesse est un atout au niveau international, je peux relancer l’attaque et faire des replis défensifs. Je suis aussi polyvalent, je peux préparer des jeux et marquer des buts.

Du même souffle, il admet que ses chances d’être retenu seraient encore meilleures s’il était un spécialiste en infériorité numérique.

À Shawinigan, je ne joue pas en désavantage numérique, mais si on me demande de le faire, je sais que j’en suis capable.

Représenter le pays, devant ses partisans

Xavier Bourgault a eu l’occasion de représenter le Canada lors du Défi mondial des moins de 17 ans. Il a adoré l’expérience et admet que de pouvoir porter le chandail unifolié à nouveau serait encore plus spécial cette fois.

Jouer dans mon futur aréna, devant mes futurs fans, c’est certain que j’aimerais ça

Un deuxième match entre les joueurs du camp de sélection de l’équipe junior et les étoiles universitaires sera présenté dimanche après-midi.

Les noms des 25 joueurs qui seront de la formation canadienne seront dévoilés lundi.