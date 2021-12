Les exportations de sirop d’érable en hausse de 20 % en 2021

Une tendance qui semble persister depuis le début de la pandémie.

Il y a eu une demande mondiale de 20% de plus que l'an passé et quand la COVID-19 a commencé, il y avait aussi eu une demande de 20% de plus , décrit Serge Beaulieu, le président des Producteurs acéricoles du Québec.

Pour les producteurs, la hausse des exportations n'est pas banale, puisqu'elle compose une importante partie des revenus générés chaque année.

Au total, c'est 85% de sirop d'ici qui est exporté à l'étranger. Les États-Unis sont de loin le plus gros acheteur de sirop d'érable. Ils achètent plus de la moitié de tout le sirop qui sort du Canada , explique Hélène Normandin, la directrice des communications des Producteurs acéricoles du Québec.

Les acériculteurs québécois qui sont responsables de 72 % de la production mondiale reçoivent environ 6,50 $ pour chaque kilogramme de sirop.

Des réserves en diminution au Québec

Cette hausse des exportations, combinée à une saison plus difficile en 2021, entraîne la baisse de la réserve stratégique des Producteurs et productrices acéricoles du Québec à Laurierville.

Elle devrait chuter à moins de la moitié de sa capacité d'ici la prochaine récolte.

Les barils de sirop d'érable frôlent généralement les plafonds de la réserve stratégique des producteurs acéricoles du Québec. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Il y avait 105 millions de livres avant de commencer la dernière récolte. Ce matin, on est rendus à 37 millions de livres! C'est sûr qu'on devrait être bons pour se rendre à la prochaine récolte, mais il reste quand même juste 35 millions sur le105 de ce printemps , décrit Serge Beaulieu.

Cette réserve stratégique en place depuis 21 ans démontre toute son importance pour faire face au défi actuel, croit le producteur de Lac-Brome, David Hall.

Ça vient combler le marché. Il n'y a pas de déstabilisation du prix ou du volume. Les acheteurs continuent à vendre, il savent que le sirop est disponible et à quel prix. Tu es transparent et les acheteurs paient tous le même prix , explique-t-il.

La baisse des provisions stratégiques de la province, qui n'a pas été vue depuis plus d'une douzaine d'années, force néanmoins les acériculteurs à s'ajuster rapidement.

Nos producteurs ont décidé d'émettre de nouvelles entailles. Sur les 50 millions que compte le Québec aujourd'hui. On en a 57 millions, on en ajoute donc 7 millions dans les 3 prochaines années , explique Hélène Normandin.

Les producteurs espèrent maintenant une saison 2022 exceptionnelle afin de ramener leur réserve à son niveau optimal.

D'après le reportage de Jean-François Dumas