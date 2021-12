Nouvelle règlementation sur les systèmes d’échappement des motoneiges au Québec

Avec la nouvelle saison qui s'amorce, les propriétaires de motoneige avaient jusqu'au 10 décembre 2021 pour installer un système d'échappement répondant à la norme SSCC/11 et portant le nom du fabricant d'origine.

La norme certifie que le système d'échappement répond aux exigences d'émissions de bruit.

L'administrateur de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec Mario Poirier rappelle que les silencieux modifiés ont toujours été [interdits], sauf que l'ancienne loi avait peut-être un peu moins de mordant.

Il ajoute que désormais, un contrevenant qui se fait attraper avec un silencieux modifié, les agents ont droit de saisir sa motoneige sur place. Les amendes sont beaucoup plus salées. Antérieurement, il y avait juste les agents de la SQ [Sûreté du Québec] qui avaient le droit de sévir, maintenant, les patrouilleurs peuvent aussi agir.

La mesure de la Loi sur les véhicules hors route (LVHR) et du Règlement sur les véhicules hors route ne s'applique pas aux motoneiges fabriquées avant 2011.

À compter de samedi 11 décembre, les contrevenants sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 $.

Dans le cas d'une entreprise, l'amende pourrait atteindre 15 000 $.

« Le propriétaire de la machine s'expose à une amende, le vendeur de ce silencieux modifié s'expose à une amende et celui qui l'a posé aussi. » — Une citation de Mario Poirier

Mario Poirier de la FCMQ rappelle que la loi vise à instaurer le bon voisinage avec les résidents et les propriétaires terriens près des sentiers.

La loi est très claire, on ne veut plus de machines qui font du bruit hors norme. On veut respecter la quiétude de tous les propriétaires et essayer d'avoir un meilleur voisinage. La motoneige devient de plus en plus propre, on veut que le monde s'amuse et se promène tout en respectant les propriétaires privés , dit-il.

Mario Poirier croit que la majorité des motoneigistes respectent cette règlementation sur les silencieux modifiés.

Le nombre de droits d'accès vendu en hausse

Par ailleurs, le nombre de droits d'accès aux sentiers vendus par la fédération a augmenté cette année.

Plus de 102 000 permis ont été vendus au 9 décembre dernier, comparativement à 92 000 l'an passé.

Pour l'Abitibi-Témiscamingue, le nombre tourne autour de 9 000 droits d'accès, dont 2 000 pour des touristes de l'extérieur de la région.

Des résultats encouragent de l'avis de Mario Poirier.