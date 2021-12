Une collecte de vêtements pour les plus démunis à Jonquière

Une collecte de vêtements chauds pour les plus démunis se déroule toute la journée de samedi dans l’arrondissement de Jonquière. Les citoyens étaient invités à la crèmerie Pinocchio sur la rue Saint-Dominique pour donner un chandail, un manteau ou encore une tuque qui traîne dans leurs placards.

C’est la Baieriveraine Jessica Côté qui est derrière l’activité Donne ta tuque . Tous les vêtements récoltés seront donnés à des organismes communautaires de la région, dès lundi.

À l’origine, Mme Côté voulait distribuer les vêtements auprès de sa famille et ses amis. Rapidement, son initiative a pris de l’ampleur et elle a voulu distribuer des vêtements au plus grand nombre de personnes. Elle a donc contacté des organismes du Saguenay.

Les gens étaient contents parce que eux aussi ils vont faire des cadeaux de Noël. Les vêtements qu’on va récolter vont servir à faire des cadeaux pour plusieurs organismes du Saguenay.

L’organisatrice a aussi travaillé en collaboration avec quelques amis pour bonifier la collecte de dons. Ainsi, des vêtements ont aussi pu être amassés au Lac-Saint-Jean. Plusieurs entreprises se sont aussi associées à la cause.

Jessica Côté et son équipe de bénévoles. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

La collecte a commencé à la fin du mois de novembre. Depuis, Jessica Côté estime que plus d’une soixantaine de sacs et au moins une dizaine de boîtes de vêtements ont été récoltés.