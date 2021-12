Décembre, la saison pour donner… de son temps?

De plus en plus, décembre rime avec « donner ». Depuis 2012, après les soldes du Vendredi fou et le Cyberlundi, vient notamment le MardiJeDonne. Les guignolées se multiplient dans tout le pays : même Ici Alberta récolte des dons pour les banques alimentaires de la province.

En plus de donner de l’argent et des denrées, les gens veulent aussi donner de leur temps à ce moment-ci de l’année, a expliqué Katie Dodd, du centre pour bénévoles Propellus de Calgary.

« Davantage de gens nous envoient des courriels pour nous demander comment ils pourraient nous aider. En novembre, environ 9000 personnes ont visité notre site chaque jour. En décembre, nous avons déjà atteint 12 000 visites par jour. » — Une citation de Katie Dodd, responsable des partenariats au centre pour bénévoles Propellus de Calgary

Or, les occasions de bénévolat ne se multiplient pas nécessairement durant cette période, a fait observer la responsable du développement chez Propellus.

Il y a une espèce de décalage, aucun doute , a-t-elle expliqué. D’un côté, plus de gens veulent faire du bénévolat pendant cette période, mais les besoins ne sont pas plus élevés chez les organismes et les besoins dans la communauté sont les mêmes.

Selon Mme Dodd, les organismes ont besoin de bénévoles à longueur d’année. Ainsi, plutôt que de se concentrer sur le temps des Fêtes, il vaut mieux consulter les responsables de ces organismes pour connaître leurs véritables besoins.

Il est préférable de bâtir une relation avec l’organisme qui nous intéresse et de comprendre quels sont les besoins. [...] Il faut faire passer les besoins de la communauté en premier.

Où sont les besoins?

Pour ceux qui tiennent à donner quelques heures de leur temps en décembre, il existe des occasions de bénévolat pendant la période des Fêtes, notamment dans les banques alimentaires.

Nous observons une augmentation [du nombre de demandes de paniers] de près de 50 %, année après année, en novembre et en décembre , a expliqué Shawna Ogston, responsable des communications à la banque alimentaire de Calgary.

Traditionnellement, décembre a toujours été le mois où nous avions des listes d’attente et des groupes qui venaient aider. Cette année, nous avons encore des disponibilités.

Cette banque alimentaire compte sur l’aide quotidienne de 150 bénévoles pour venir en aide à plus de 300 familles par jour. Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans eux , estime Mme Ogston.

Si vous êtes trop occupé en décembre et si votre groupe d’amis ou votre famille veulent venir en aide à leur communauté, sachez que nous avons besoin de bénévoles tous les jours pendant toute l’année. Vous pouvez vous engager en décembre à contribuer à changer les choses au cours de l'année suivante.

Pour ceux qui ne sont pas attirés par l’idée de trier des denrées alimentaires et de faire des paniers, il existe d’autres possibilités. L’Armée du salut, par exemple, cherche toujours des bénévoles pour recueillir des dons pendant les Fêtes.

Katie Dodd, de Propellus, recommande aussi aux gens de lire les demandes d’aide sur les réseaux sociaux de leur quartier. Beaucoup d’occasions sont maintenant offertes par ces groupes informels ou par des applications comme Nextdoor.

Une des tendances que nous avons observées pendant cette période de l’année, c’est que beaucoup de gens ou de groupes offrent "d’adopter" une famille. Ils s’assurent que celle-ci a tout ce dont elle a besoin pour passer un beau temps des Fêtes , dit-elle.

Le bénévolat en pleine transformation

Outre l’arrivée de la technologie dans le monde du bénévolat, le centre de bénévolat de Calgary a remarqué plusieurs changements démographiques dans le domaine.

Les gens qui faisaient du bénévolat par le passé, c'était surtout des Blancs de la classe moyenne , a expliqué Katie Dodd. Aujourd’hui, nous observons que cette population est plus jeune et rassemble des gens d'origines ethniques diverses. Nous voyons aussi beaucoup plus de femmes qui s’impliquent.

Depuis quatre ans, Stephanie Campbell se rend tous les mercredis à la banque alimentaire de Calgary pour donner un coup de main, et ce, malgré son horaire très chargé. Elle encourage tous les Albertains à donner de leur temps. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Signe des temps, la façon de faire du bénévolat est aussi en transformation, toujours selon Katie Dodd.

Plusieurs organismes offrent la possibilité de faire du bénévolat à distance, des horaires flexibles, voire des micro-possibilités, c'est-à-dire des demandes d’aide qui exigent seulement 30 minutes de travail. Le bénévolat plus traditionnel, notamment les banques alimentaires et le tutorat, serait en perte de vitesse.