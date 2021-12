Des vents forts sur tout le sud de l’Ontario et conditions hivernales dans le Nord-Est

Tout le sud et le centre de l’Ontario sont sous le coup d’un avertissement de vent samedi.

Selon Environnement Canada, des vents forts soufflant en rafales de 90 à 100 km/h sont attendus en après-midi et tôt en soirée, en raison d’un front froid qui traversera le sud de l’Ontario.

Des pannes d'électricité sont possibles, prévient l’agence météo, et les bâtiments pourraient être endommagés. Les vents violents pourraient aussi emporter les objets non fixés à une surface et briser des branches d'arbres.

Environnement Canada invite les automobilistes à adapter leur conduite aux conditions changeantes.

Des vents forts, entre 70 et 80 km/h souffleront aussi dans le Nord-Est dans les régions de North Bay-Nipissing Ouest et du Grand Sudbury notamment.

Neige et pluie verglaçante

Un avertissement de tempête hivernale est par ailleurs en vigueur pour une grande partie du Nord-Est de la province.

Une dépression qui s'intensifie et qui se déplace vers le nord-est traverse les Grands Lacs samedi et occasionnera un mélange de précipitations, explique Environnement Canada. La neige mêlée de pluie verglaçante se changera à nouveau en neige en fin d'après-midi avant de cesser en soirée. Une accumulation de 10 à 20 cm et de la pluie verglaçante.