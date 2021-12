Le retour du ballet Casse-Noisette au Capitol de Moncton

Bien que les restrictions sanitaires soient nombreuses et entraînent des défis pour l’équipe de production, l’Académie de ballets classiques et de danse moderne de Dieppe est prête à recevoir enfin les spectateurs après l’annulation du spectacle en 2020.

Les danseurs sont vraiment vraiment contents de revenir sur scène , affirme la directrice de l’Académie de ballet classique et de danses modernes, Suzanne Bourque.

Je pense que c’était vraiment essentiel pour la santé mentale de tout le monde de se donner un projet pour lequel on pouvait travailler , ajoute-t-elle.

À écouter aussi : Le ballet Casse-Noisette 2021

Les danseurs pratiquent avec des masques depuis des mois et effectuent des tests de dépistages rapides avant les représentations.

Bien que Suzanne Bourque - également directrice artistique du Casse-Noisette - ait vu passer de nombreuses saisons au Théâtre du Capitol, l’excitation reste toujours la même.

Une tradition pour plusieurs danseuses

C’est avec un brin de nostalgie que Geneviève Flanagan, qui interprète les personnages de la gouvernante et de la fée Dew Drop s’apprêtait à monter sur scène, vendredi soir.

Puisqu’elle est finissante cette année, c’est la dernière fois qu’elle aura la chance de participer au célèbre ballet.

Comme la plupart des danseuses qui l’entourent, Geneviève Flanagan joue un rôle dans la pièce depuis qu’elle est toute petite.

C’est un réel honneur pour moi , dit-elle. On n’est pas dans une grosse ville comme New York, mais ça apporte un peu de New York à notre région […] À toutes les danseuses, ça nous fait sentir qu’on a la chance de briller et être une star pour cette fin de semaine.

La première du ballet a eu lieu vendredi soir, Photo : Radio-Canada

Geneviève Flanagan est accompagnée sur scène par une autre habituée des symphonies de Tchaïkovski, la jeune Mia Delle Donne.

De sa première interprétation d’un petit mouton noir lorsqu’elle était âgée de trois ans, jusqu’au rôle principal de la pièce Casse-Noisette ce week-end, l’interprète de Clara est fébrile à l’idée de retourner sur scène.

Ça fait du bien, c’est rafraichissant d’être devant un public que ça ne fait pas mal longtemps qu’on n’a pas été là , affirme-t-elle. On est habitué à être ici [au Capitol], mais là, à cause de la COVID-19, ça nous a empêchés.

La première du ballet a eu lieu vendredi soir, avec d’autres représentations samedi à 14 h et 19 h, ainsi que dimanche à 14 h.

Avec les informations de Jérémie Tessier-Vigneault