Les conditions météorologiques causent des pannes de courant en Outaouais

En plus de compliquer les déplacements routiers , la pluie verglaçante et les vents violents ont également causé des pannes d’électricité un peu partout au Québec, et l’Outaouais n’y a pas fait exception.

Vers 15 h 30 samedi, Hydro-Québec a fait état de 10 pannes d’électricité dans la région, ce qui a eu pour effet de priver 789 clients d’électricité.

La zone la plus touchée est Gatineau avec 653 clients sans électricité.

À Chelsea, un fil électrique est tombé sur le chemin du Lac-Meech, ce qui a eu pour effet de priver 116 clients d’électricité sur le territoire.

Au plus fort de l’événement, on parlait de 4430 clients privés d'électricité et d’une quinzaine de pannes en Outaouais , a expliqué une conseillère en communication et collectivités pour le compte d’Hydro-Québec, Anna Rozanova.

Le portrait de la situation en Outaouais à 15 h 30. Photo : Capture d'écran

C’est la végétation qui est fragilisée par la pluie verglaçante et les forts vents de la nuit dernière, ça a affaibli les branches, qui tombent sur les fils électriques, et c’est ça qui a causé les pannes , a-t-elle poursuivi.

Samedi matin, une panne d’électricité s'est déclarée dans le secteur du centre commercial Les Promenades Gatineau. La situation était rétablie en début d'après-midi.

Beaucoup de clients des Promenades Gatineau ont été surpris en plein magasinage de Noël. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Rapidement, Hydro-Québec a mentionné sur son site web que le service devait être rétabli d'ici 14 h, ce qui a été fait.

Les Promenades Gatineau l'ont également confirmé sur leur page Facebook.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Des agents du Service de police de la Ville de Gatineau ont été déployés à l'intersection du boulevard Maloney et de la rue de l'Alliance pour faciliter la circulation, particulièrement dense à proximité de ce centre commercial à l’approche des Fêtes.

Du côté d’Ottawa, il y a également eu une panne qui a touché 1500 clients, mais Hydro Ottawa a précisé que la situation sera réglée à minuit.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Avec les informations de Samuel Blais-Gauthier et de Charles Lalande