Une centaine de réfugiés afghans commencent une nouvelle vie en Nouvelle-Écosse

Le groupe compte une dizaine de familles. Il s'agit du deuxième groupe en importance à arriver en Atlantique depuis que le gouvernement fédéral s'est engagé à recevoir les Afghans qui ont travaillé pour le Canada pendant la guerre en Afghanistan.

Terre-Neuve-et-Labrador a elle aussi accueilli un contingent de réfugiés afghans plus tôt cet automne.

Le gouvernement fédéral suit l'opération de près, puisque Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse servent en quelque sorte à éprouver la stratégie fédérale d'accueil des réfugiés.

Dans une vidéo diffusée sur Internet, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, leur a souhaité la bienvenue.

À peine arrivés en sol néo-écossais, les arrivants ont été accueillis par une tempête de neige.

Ils ont été pris en charge par l'association provinciale des services aux immigrants, qui a veillé à les transporter vers des hébergements temporaires, dont le lieu exact est gardé confidentiel, afin de protéger leur vie privée.

« Ils n'ont plus leurs proches et les liens étroits tissés dans leur pays, donc ils sont soucieux et ils ne peuvent pas être parfaitement à l'aise. »