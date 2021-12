Le site web de GO Transit à nouveau accessible

L'agence de transport ontarienne Metrolinx a remis en ligne le site web de son réseau GO Transit, qui avait été fermé en raison d'une cybermenace.

L’agence provinciale Metrolinx dit avoir été informée par le gouvernement fédéral vendredi de cette cybermenace mondiale et avoir décidé de fermer temporairement le site de GO Transit de manière proactive. Samedi en début d'après-midi, le site avait été mis à jour et était en nouveau en ligne.

Il est important de noter qu’à aucun moment nous ne pensons que les sites web ou les actifs de Metrolinx ont été exploités ou compromis. Tous les systèmes de données clients, personnelles et financières, demeurent sécurisés (y compris PRESTO), et la sécurité et l’intégrité de notre réseau de transport en commun demeurent intactes , déclare l’agence dans un communiqué.

Les usagers du réseau de transport GO, qui couvre la grande région de Toronto et de Hamilton, pouvaient toujours accéder à des services de billetterie et de planification de trajet par d’autres plateformes, comme le site Triplinx, selon l’agence provinciale.