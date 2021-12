Stationnement gratuit pendant les Fêtes pour stimuler l’achat local

À Rouyn-Noranda, la gratuité du stationnement sera en vigueur du 11 décembre au 2 janvier.

Le stationnement sera gratuit à partir de 16 h du lundi au vendredi et gratuit toute la fin de semaine.

Les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier, ce sera gratuit toute la journée.

Pour la mairesse Diane Dallaire, c'est là une façon d'encourager les marchands locaux.

La SDC [Société de développement commercial] nous confirme que ses membres sont vraiment satisfaits. Ce sont eux qui demandent [la gratuité], dans le fond, [ils disent] que c'est une belle façon d'attirer la clientèle. Le choix de dire "on commence à 16 h", a-t-elle dit, c'est pour s'assurer que c'est plus la clientèle qui s'en sert.

C'est une formule gagnante, vraiment, et ça vient satisfaire l'ensemble des membres de la SDC, et nous, on collabore encore cette année avec grand plaisir , a ajouté la mairesse.

À Val-d'Or aussi, le stationnement sera gratuit à compter de 16 h du 13 au 23 décembre et en tout temps du 24 décembre au 3 janvier.

La Ville rappelle que la gratuité s'applique déjà en soirée à partir de 18 h ainsi les samedis et dimanches toute la journée.