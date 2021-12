COVID-19 en Ontario : 1607 nouveaux cas et 5 décès de plus

Les cas de COVID-19 continuent d’augmenter en Ontario : la province recense 1607 nouvelles infections samedi et 5 décès de plus. Il s’agit de la plus forte hausse quotidienne depuis la fin de mai.

Le nombre de cas actifs (+816) est repassé au-dessus de la barre des 10 000. La province signale aussi 786 nouvelles guérisons.

Dans les hôpitaux, on compte 146 patients aux soins intensifs, soit 5 de moins que la veille.

Vaccination et dépistage

Plus de 83 500 doses de vaccin de plus ont été administrées en 24 heures, et la province a réalisé 42 205 tests de dépistage vendredi.

Un peu plus de 90 % des Ontariens de 12 ans et plus ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin, et 87,5 % sont doublement vaccinés. L’immunisation des jeunes de 5 à 11 ans se poursuit par ailleurs dans la province.

À partir de lundi, tous les Ontariens de 50 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour recevoir une troisième dose de vaccin, pourvu que six mois se soient écoulés depuis leur deuxième injection. La province a annoncé que l’admissibilité à cette dose de rappel sera étendue dès le 4 janvier pour inclure tous les Ontariens de 18 ans et plus.

Variant Omicron

En date de samedi matin, le nombre de cas confirmés du variant Omicron en Ontario était de 48, soit 3 de plus que la veille.

La santé publique de la région de Waterloo enquête par ailleurs sur deux éclosions de COVID-19 lors de tournois de hockey locaux, qui seraient fort probablement liées au variant Omicron.

Les autorités ont demandé aux joueurs et à leurs contacts jugés à haut risque de rester à la maison et d'observer une quarantaine pendant qu'ils attendent les résultats des tests.

Le bureau de santé signale 11 cas en lien avec un tournoi de hockey organisé à London, auquel l’équipe des Shamrocks de Hespeler a participé; 20 cas sont liés à un autre tournoi de hockey s'étant déroulé dans la région d'Ajax-Markham, où l’équipe des Roadrunners de Cambridge s'est rendue.

Il est fort probable que le nouveau variant Omicron soit déjà présent dans la région de Waterloo, et nous nous attendons à ce qu’il se propage rapidement , déclare la Dre Hsiu-Li Wang, médecin hygiéniste de la région de Waterloo, dans un communiqué.