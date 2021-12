Déjà trois candidats à la succession de Jim Watson

Deux membres du conseil municipal d'Ottawa et un ancien maire ont manifesté leur intérêt de briguer le poste de maire de la capitale fédérale en 2022.

Sur la photo, de gauche à droite, la conseillère du quartier Gloucester-Southgate Diane Deans, l'ancien maire d'Ottawa Bob Chiarelli et Catherine McKenney, qui représente les électeurs du quartier Somerset. Ils tenteront de succéder au maire d’Ottawa, Jim Watson, qui en est à son dernier mandat. Photo : Jean Delisle/CBC, Matthew Sherwood/La Presse Canadienne, Matthew Kupfer/CBC

La conseillère Diane Deans et son homologue Catherine McKenney, représentant respectivement les quartiers Gloucester-Southgate et Somerset ont dit vouloir être de la course, vendredi. L’ancien maire d’Ottawa Bob Chiarelli a également l’intention d’être sur la ligne de départ pour succéder à Jim Watson qui aura siégé quatre mandats à la tête de la Ville d’Ottawa.

Diane Deans, une politicienne municipale de longue date et présidente de la Commission des services policiers d’Ottawa, a indiqué qu'elle avait l’intention de remplacer Jim Watson en se positionnant comme une force unificatrice .

La conseillère municipale du quartier Gloucester-Southgate, Diane Deans Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Ma priorité sera de rassembler cette ville [...] Je pense que la ville a été sérieusement divisée, en particulier lors de ce présent mandat, où les communautés rurales et suburbaines ont été opposées au cœur de la ville. Nous sommes une seule ville. Nous sommes plus forts ensemble , a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse organisée vendredi après-midi à l'hôtel de ville.

Mme Deans a également abordé son diagnostic de cancer de l'ovaire en 2019, ce qui l'a amenée à prendre environ un an de congé maladie, avant de revenir au conseil en septembre 2020.

Le cancer et la COVID-19 ont beaucoup en commun. Ils télégraphient un message aux gens que nous ne sommes pas invincibles et que nous n'allons pas vivre éternellement. Et nous ferions mieux de réaliser nos projets , a-t-elle déclaré.

Se présenter à la mairie est l'un d'entre eux. Diriger la ville est celui ultime , a ajouté Diane Deans.

Une vision différente

Catherine McKenney, en poste depuis 2014 et premier membre du conseil ouvertement LGBT de la ville, a également confirmé son intention de remplacer Jim Watson.

Catherine McKenney demande l'état d'urgence face à la crise du logement à Ottawa Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les gens à qui j'ai parlé recherchent une vision différente de la ville [...] Ils recherchent une ville plus verte, qui agit pour le climat, une ville qui a des transports en commun qui fonctionnent , a déclaré Catherine McKenney, qui s'identifie comme une personne trans non binaire.

Membre de la commission des transports en commun de la ville, Catherine McKenney avait par ailleurs demandé une enquête à la suite des problèmes répétés du train léger avant que la province annonce la tenue d’une enquête publique, en novembre dernier.

Catherine McKenney se dit être en mesure de représenter tous les résidents, pas seulement ceux du centre-ville, ayant vécu et travaillé dans le secteur de Kanata pendant des années.

Je crois que je comprends les besoins des navetteurs de banlieue, des résidents de banlieue. [...] Je pense que tout le monde veut vivre dans son quartier et se déplacer dans son quartier. Que ce soit en transport en commun, en marchant en toute sécurité ou en faisant du vélo , a déclaré Catherine McKenney.

Une nouvelle pensée

Bob Chiarelli a été élu à deux reprises maire d'Ottawa, d'abord en 2000 à la suite de la fusion, puis en 2003. Il a ensuite terminé troisième en 2006 derrière le prédécesseur immédiat de Jim Watson, Larry O'Brien.

Le ministre ontarien de l’Infrastructure Bob Chiarelli Photo : Radio-Canada

Dans une interview accordée à CBC, Bob Chiarelli a également confirmé ses intentions de récupérer le siège du maire, citant des préoccupations importantes concernant le conseil municipal actuel et la façon dont il a géré des problèmes tels que les infrastructures, le logement abordable et le train léger.

Il doit y avoir une nouvelle réflexion. Je pense que l'une de mes marques était que j'étais un innovateur et que je n'avais pas peur d'apporter des changements , a déclaré M.Chiarelli, qui a également plaidé pour une enquête judiciaire sur le train léger.

Bien qu’il n’ait pas occupé un poste d’élu municipal depuis une quinzaine d'années, Bob Chiarelli n’a pas manqué de souligner qu'il a occupé les fonctions de ministre de l'Infrastructure de l'Ontario dans le gouvernement libéral de Kathleen Wynne en 2018.

J'ai toujours l'énergie, l'initiative, et je pense, de la créativité [...] Je pense que j'ai toujours ce talent et cette capacité. Ce sera sur la table pour que tout le monde puisse juger , a-t-il dit.

Les trois candidats ont indiqué qu'ils publieraient leur programme électoral à une date ultérieure.

Les Ottaviens doivent se rendre aux urnes pour élire leur prochain maire, le conseil municipal et les conseillers scolaires en octobre 2022.

Avec les informations de Trevor Pritchard et Joanne Chianello, CBC.