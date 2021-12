Les projets artistiques de trois écoles de Rimouski-Neigette récompensés par Québec

Plusieurs écoles du Centre de services scolaire des Phares ont reçu un prix de reconnaissance Essor, décerné par le ministère de l'Éducation pour saluer l'originalité et la qualité de leur projet artistique.

Dans la catégorie « Citoyenne culturelle » , l'école Paul-Hubert de Rimouski a remporté le prix Essor pour son projet d'exposition de photos Cubes du patrimoine, réalisée en collaboration avec la Société rimouskoise du patrimoine.

Les élèves étaient invités à photographier des paysages culturels et le patrimoine régional, pour ensuite en raconter l'histoire.

Initier les jeunes à la notion de patrimoine

Les écoles l'Écho-des-Montagnes de Saint-Fabien et Lavoie de Saint-Eugène-de-Ladrière ont également reçu les honneurs du ministère de l'Éducation pour la réalisation de murales illustrant l'histoire de leur région.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pour composer les murales, on demandait aux élèves de faire une chasse au trésor de leur histoire et d'interroger leurs proches, leurs grands-parents, sur des anecdotes , explique Caroline Jacques, artiste en arts visuels de Saint-Fabien.

Caroline Jacques et Gervais Bergeron ont accepté d'accompagner les élèves dans la réalisation des murales intitulées L'écho de notre histoire. Leurs projets ont reçu le prix Essor dans la catégorie « Une école accueille un artiste ou un écrivain ».

Les artistes Caroline Jacques et Gervais Bergeron, ainsi que l'enseignante Marylène Thériault, ont accompagné les élèves de l'école Lavoie dans leur projet. Photo : Gracieuseté de Caroline Jacques

Pour l'artiste, le prix est une belle récompense, mais le plus gratifiant, c'est de contribuer à éveiller la curiosité des jeunes. On a l'impression qu'on allume des étincelles, qu'on sème des graines , témoigne Caroline Jacques.

Pour l'artiste-peintre, il est important de cultiver les notions de patrimoine et d'histoire régionale. La culture il faut en vivre et en faire pour éventuellement que ça devienne une valeur importante, alors, on a l'impression d'être utile , ajoute-t-elle.

« Bientôt, ça va être le 200e de Saint-Fabien, en 2028. Si on veut commencer à préparer cet événement-là, il faut connaître notre histoire. » — Une citation de Caroline Jacques, artiste-peintre qui a accompagné les jeunes dans la réalisation des murales.

Les prix de reconnaissance Essor sont remis annuellement à des écoles à travers le Québec pour souligner le travail des enseignants qui réalisent des projets artistiques et culturels.

Avec les informations d'Éric Barrette