Déversement de diesel sur l’autoroute 40 à Terrebonne

Urgence Environnement et les services d’incendie sont à pied d’œuvre à Terrebonne, où un déversement de diesel a eu lieu pendant la nuit après une sortie de route d’un camion-citerne sur l’autoroute 40, en direction de Montréal.

C’est vers 3 h du matin que la sortie de route a eu lieu. Le chauffeur du camion-citerne se serait endormi au volant, selon les policiers. Légèrement blessé, il a été transporté à l’hôpital.

En soirée, la situation était de retour à la normale dans le secteur.

Le plus gros du travail reste à faire dans ce secteur névralgique, où les autorités tentaient en journée de récupérer une partie du diesel de la citerne renversée en bordure de l’autoroute 40.

Carte de la jonction entre l’A40 et l’A640 fermée à la circulation. Photo : Radio-Canada

On va percer le réservoir pour extraire le diesel avant de remettre le véhicule sur ses roues pour le sortir du fossé , a expliqué Jean Hamel, chef aux opérations du Service de prévention des incendies de Terrebonne.

« On rapporte une fuite mineure, qui a été colmatée par notre équipe de spécialistes en matières dangereuses. » — Une citation de Jean Hamel, chef aux opérations du Service de prévention des incendies de Terrebonne

On va procéder à l’endiguement pour garder le liquide près du système pour qu’il ne se rende pas dans le fossé et dans le réseau d’aqueduc puisqu’un puisard est un peu plus bas , a précisé M. Hamel, qui ne s’avance pas sur la quantité exacte de carburant qui s’est déversée.

Le diesel s'est mêlé à la neige et à la boue, ce qui complique les estimations. Environnement Québec est sur les lieux pour analyser le sol.