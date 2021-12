Le père Noël de retour dans les rues de Val-d’Or

Après un an d’absence en raison de la pandémie, le Défilé du père Noël sera de retour ce samedi au centre-ville de Val-d’Or.

27 entreprises et organismes ont confirmé leur participation aux organisateurs de Corporation Rues Principales.

« Je suis surprise de voir l’ampleur de la réponse, surtout que ça fait juste deux semaines qu’on y travaille, se réjouit Josette Pelletier, responsable de l’organisation. Val-d’Or tenait à avoir une activité de Noël et on ne pouvait pas laisser passer une année de plus. Après le succès de notre activité d’Halloween, on s’est rendu compte à quel point les gens ont besoin de ça. »

La parade s’élancera à compter de 13 h à la Place du 75e, pour se conclure à la place du Marché public.