Cocktail météo : plus de 300 000 clients d’Hydro-Québec privés d’électricité

La pluie verglaçante et les vents violents qui ont frappé Québec samedi ont plongé dans le noir près de 320 000 clients d'Hydro-Québec.

Peu avant minuit, la société d'État rapportait que 318 966 de ses clients étaient sans électricité. Montréal et la Montérégie sont les régions les plus touchées avec respectivement 77 055 et 97 353 abonnés privés de courant.

Les vents violents qui souffleront encore toute la nuit sur la province risquent de continuer de causer des pannes. Plusieurs clients seront touchés. Nos équipes sont mobilisées , a alerté, dans un tweet, la compagnie d'électricité québécoise.

Les vents du nord-est souffleront avec des rafales pouvant aller jusqu'à 50 km/h, ou même jusqu'à 90 km/h, a prévenu Environnement Canada.

Le vent pourrait emporter les objets qui se trouvent à l'extérieur, notamment des décorations de Noël.

Les vents violents ont causé des dégâts dans la nuit du 11 au 12 décembre. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Des routes glacées

La question qu'on doit se poser, c'est : est-ce que c'est vraiment nécessaire de sortir? Est-ce qu'on peut remettre ça à demain? a indiqué le porte-parole de Transports Québec, Bruno Lacombe, en entrevue à RDI.

En raison des conditions météorologiques, il y a des risques d'aquaplanage , a-t-il rappelé.

M. Lacombe recommande par ailleurs la rive sud du fleuve Saint-Laurent pour les déplacements essentiels entre Montréal et Québec.

Certains tronçons de l'autoroute 40 sont glacés , a souligné M. Lacombe. Lors d'épisodes de pluie verglaçante comme celui de ce matin, il vaut mieux opter pour un itinéraire en basse altitude, a-t-il expliqué. C'est le cas de l'autoroute 20 par rapport à l'autoroute 40.

Le porte-parole du ministère des Transports a en outre conseillé de prendre le temps qu'il faut au cours des déplacements et de laisser suffisamment d'espace entre les voitures qui se suivent.

La pluie verglaçante se poursuivait samedi soir dans certains endroits comme dans les secteurs de Lévis et de Portneuf, mais les quantités supplémentaires de verglas ne devraient pas dépasser deux millimètres, selon Environnement Canada.

Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes , recommande l'organisation .

Un mélange de pluie et de températures sous le point de congélation a occasionné des accumulations de verglas à peu près partout dans la province.

Le système dépressionnaire en provenance du Colorado a fait son entrée sur le territoire québécois par l'ouest durant la nuit d'hier. Il atteindra la Gaspésie en fin d'après-midi.

Le verglas est souvent synonyme de pannes de courant, comme cela a été le cas lors de la tempête survenue au début de la semaine.

Les températures assez clémentes pourraient aider les équipes d'Hydro-Québec, contrairement aux forts vents (archives). Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

En raison des conditions météorologiques hasardeuses prévues, la guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Québec, qui devait avoir lieu aujourd'hui à une vingtaine d’intersections, a été annulée.

L'organisme veille à offrir des soins spécialisés aux enfants malades. Cette annonce représente 50 000 $ que nous ne pourrons pas amasser dans les rues, 50 000 $ qui doivent servir à offrir des soins et des services aux enfants qui en ont le plus besoin , a souligné l'organisme par voie de communiqué.

Au Nouveau-Brunswick, Environnement Canada annonce une pluie verglaçante se changeant en pluie intermittente en fin de nuit.

L'agence fédérale a ainsi diffusé des alertes de pluie verglaçante et abondante dans 16 régions du centre et du nord de la province.