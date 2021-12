Zach Collaros des Blue Bombers de Winnipeg désigné joueur par excellence de la LCF

Le demi offensif des Alouettes de Montréal William Stanback, aussi en nomination dans cette catégorie, est reparti bredouille.

Collaros a guidé les Blue Bombers vers la meilleure fiche de la Ligue canadienne de football LCF (11-3) en 2021. L'ancien joueur de l'Université de Cincinnati a mené la Ligue avec 20 passes de touché et une cote d'efficacité du quart-arrière de 111, tout en amassant 3185 verges par la passe et en complétant 70,2 % de ses passes, ce qui représente son plus haut pourcentage de passes complétées en carrière.

L'athlète âgé de 33 ans est le premier joueur des Blue Bombers à mettre la main sur le titre de joueur par excellence de la Ligue canadienne de football LCF depuis Milt Stegall en 2002. Collaros a reçu 43 votes de première place.

D'ailleurs, les 4 membres des Blue Bombers en nomination au gala de la Ligue canadienne de football LCF sont repartis avec un prix, tandis que 2 joueurs des Lions de la Colombie-Britannique et 1 joueur du Rouge et Noir d'Ottawa ont aussi été récompensés.

Le secondeur des Blue Bombers Adam Bighill a obtenu le titre de joueur défensif par excellence, son coéquipier Stanley Bryant a décroché celui de joueur de ligne offensive par excellence, tandis que Mike O'Shea s'est adjugé le titre d'entraîneur-chef par excellence.

De plus, le secondeur des Lions Bo Lokombo a obtenu le titre de joueur canadien par excellence, privant ainsi le joueur de ligne défensive des Alouettes David Ménard de celui-ci.

D'autre part, le spécialiste des retours de botté du Rouge et Noir DeVonte Dedmon a décroché le titre de joueur par excellence sur les unités spéciales, et le secondeur des Lions Jordan Williams a mérité celui de recrue par excellence.

Ce gala s'est déroulé à l'approche du 108e match de la Coupe Grey, qui se déroulera dimanche entre les Blue Bombers et les Tiger-Cars de Hamilton, au Tim Hortons Field.