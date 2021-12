Retour des festivités sur la Grande Allée pour le temps des Fêtes

Mise à jour : Nouvel An : tout est annulé sur la Grande Allée

Grande roue, projections lumineuses, musique d’ambiance et décompte vers la nouvelle année… La Grande Allée sera des plus joyeuses et des plus animées, du 24 décembre au 2 janvier.

Notre parcours féérique permettra aux familles de vivre le début d’une nouvelle année remplie de bonheur. La Ville de Québec est très fière de rendre ce déploiement magique disponible pour les citoyens de Québec et nos visiteurs , déclare, par voie de communiqué, le maire Bruno Marchand.

Ces animations ont aussi pour but de dynamiser le secteur et de permettre aux commerces et aux restaurants de la rue de profiter d’un afflux de promeneurs.

Pour financer les festivités de la Grande Allée, la mairie déboursera 135 000 $ dont 50 000 $ proviendront du Plan de relance économique du centre-ville alloué par le ministère de l’Économie et de l’Innovation.