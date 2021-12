Le comité exécutif a voté cette semaine pour ajouter la société 11073192 Canada inc. (Na-Sa), ainsi que ses administrateurs Nancy Desjardins et Samuel Dubé, au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la gestion contractuelle – mieux connu sous le nom de « liste noire » – pour deux ans.

La décision a été prise à huis clos mercredi matin. Elle fait suite à un rapport accablant publié par le Bureau de l'inspecteur général (BIG) le 14 juin. Le rapport en question avait révélé un enchevêtrement de liens personnels et commerciaux entre Déneigement Na-Sa et une société chassée des rues de la métropole en 2017.

Le comité exécutif a d'ailleurs voté mercredi pour prolonger de trois ans la présence de cette autre entreprise, Excavation Anjou, et celle de son président, Yvan Dubé, sur la « liste noire » empêchant ceux-ci d'obtenir des contrats de la Ville de Montréal.

Cette exclusion sera consécutive à leur période d'inadmissibilité actuelle, qui doit prendre fin le 23 mars 2022.

L'histoire se répète

C'est pour avoir servi de prête-nom à la compagnie Remorquage Taz et lui avoir permis d’obtenir des contrats municipaux qu'Excavation Anjou et Yvan Dubé ont été bannis de Montréal en 2017.

La société Remorquage Taz avait elle-même été inscrite pour cinq ans sur la « liste noire » l'année précédente pour avoir utilisé différents stratagèmes de nature collusoire à l'égard de plusieurs appels d'offres mis au jour par une autre enquête du Bureau de l'inspecteur général BIG .

Depuis 2017, donc, Yvan Dubé ne pouvait plus souscrire aux appels d'offres de la Ville de Montréal ni obtenir de contrat, sous-contrat ou tout contrat de gré à gré avec la Ville de Montréal .

Or, le Bureau de l'inspecteur général BIG a révélé le printemps dernier qu'il avait fourni un travail à Déneigement Na-Sa, une entreprise fondée le 31 octobre 2018 par sa conjointe Nancy Desjardins et son fils Samuel Dubé, qui en sont les seuls actionnaires, administrateurs et dirigeants, étant respectivement la présidente et le secrétaire de l’entreprise .

Son enquête a notamment permis de constater qu'Yvan Dubé était toujours actif sur le terrain et que, contrairement aux affirmations de Mme Desjardins, des questions techniques lui étaient transmises.

Des contrats annulés

Trois contrats d'une valeur totale de 8,3 millions de dollars accordés à Déneigement Na-Sa avaient déjà été résiliés le 14 juin par le Bureau de l'inspecteur général BIG .

Ce dernier avait également prescrit une inscription de deux ans pour Nancy Desjardins et Samuel Dubé, ainsi qu'une inscription supplémentaire de trois ans pour Yvan Dubé, sur la « liste noire » de la Ville de Montréal.

La nouvelle administration Plante-Ollivier a donné suite à ces recommandations mercredi matin au terme d'un processus qui aura duré six mois, apprend-on dans les sommaires décisionnels du comité exécutif obtenus par Radio-Canada.