Soirée Mammouth 2021 : les actions inspirantes célébrées par les jeunes

De retour à l’animation, Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse accueilleront une foule de personnalités pour souligner les actions les plus inspirantes de l’année, selon la jeunesse québécoise.

Entre numéros de danse, musique, sketchs et parodies, cinq personnes se verront remettre l’insigne Mammouth pour souligner leurs initiatives de la dernière année.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Écoanxiété

2021, ça a déjà été une année rough pour tout le monde , affirme Pier-Luc Funk, qui a entendu beaucoup de jeunes lui témoigner leurs soucis liés à l'écoanxiété.

Il y a une prise de parole des jeunes qui m’a fait réfléchir au sujet de l’environnement , poursuit l’animateur. C’est comme si les générations d’avant [leur] mettaient ça sur les épaules, me disent-ils.

Ils n’étaient pas là quand les gens jetaient des pneus dans la rivière des Mille Îles. Ils sont pris avec ce problème et doivent le gérer , croit Pier-Luc Funk. J’ai le goût de leur dire : c’est correct d’être fragile, d'être sensible, d’être anxieux.

Sketchs parodiques

La question environnementale sera notamment représentée à la Soirée Mammouth par l’un des 15 candidats à l’insigne, le Gaspésien Antoine Moses, qui a battu le record mondial du plus grand nombre d’arbres plantés en 24 heures, soit 23 060, dans une forêt de l’Alberta.

La mission de Mammouth, c’est de mettre un sourire dans la face des gens, de les étonner, de les déjouer , explique pour sa part Sarah-Jeanne Labrosse, qui rappelle les nombreux sketchs parodiques qu’elle et son équipe ont concoctés tout au long de l’année, et dont certains seront diffusés vendredi.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

On traite les sketchs avec minutie, avec cœur, on prend beaucoup de temps pour passer les textes en groupe, pour essayer que le show soit extrêmement lumineux même quand on va dans les parties sombres de l’adolescence , précise l’animatrice.

Parmi les artistes nommés ce soir, on trouve le cinéaste Denis Villeneuve, retenu pour avoir fait rayonner le Québec à l’international en réalisant l’un des plus gros films américains de 2021 . En l’occurrence Dune, qui fut d’ailleurs l’objet d’un sketch parodique de Mammouth, intitulé Dure et portant sur la 45e vague de COVID-19 .

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

À noter aussi, deux musiciens, soit Cœur de pirate, dans la catégorie Racheter sa maison de disques et la doter d’un protocole contre le harcèlement , et Kaytranada, qui a marqué l’histoire comme premier artiste noir à remporter le prix Grammy du meilleur album dance/électro .

Identité sexuelle

Tout ce qui est identité de genre, identité sexuelle, etc., c’est là que je trouve qu’il y a le plus grand clash entre les générations, dit Sarah-Jeanne Labrosse. C’est là que je trouve qu'on a le plus à apprendre d’eux. Et je dis "on" en parlant de moi, et en allant vers plus vieux.

Rita Baga Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

La question de l’identité sexuelle sera personnifiée pendant la soirée par Jean-François Guevremont, alias Rita Baga, l’une des vedettes de Big Brother Célébrités, qui est nommé dans la catégorie Contribuer à démocratiser et faire rayonner l’art de la drag en participant à une téléréalité .

On essaie que ce soit un show qui nous fasse prendre conscience de plein de choses, sans toutefois nous rendre anxieux , explique Sarah-Jeanne Labrosse.

La Soirée Mammouth 2021 (Nouvelle fenêtre) sera diffusée dès 20 h sur toutes les plateformes de Télé-Québec.

***

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à Radio-Canada. Les propos ont pu être édités pour plus de clarté et de concision.