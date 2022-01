Des aquariums colorés pour égayer nos hivers

La chaleur, le bruit de l’eau qui coule et les couleurs vives des espèces marines nous plongent dans un univers tropical. Mais, au-delà de leur beauté et du sentiment de paix qu'ils procurent, les aquariums ont aussi des écosystèmes complexes qui fascinent le biologiste Derrick Jameson depuis l’enfance. Il nous offre une visite guidée de sa boutique, Into the Blue.

Les coraux sont cultivés sur place à la boutique. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Une lumière bleue se dégage d’une section entière qui abrite des invertébrés marins : éponges, méduses, coraux, vers marins, escargots, étoiles et oursins de mer. Cette lumière favorise la photosynthèse, un processus qui aide les coraux à grandir.

Les invertébrés créent leur squelette avec du calcium et du magnésium. Le squelette est dur, et au milieu, c’est mou. Quand je le touche, l'animal marin va se refermer pour se protéger , explique le biologiste.

Il existe une panoplie de coraux colorés et d'oursins de mer. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

La boutique offre une grande quantité d’espèces d’eau douce et salée, de l’équipement et des plantes aquatiques. Les clients peuvent composer leur propre aquarium.

La composition

Il y plusieurs étapes à suivre pour aménager un aquarium. D’abord, il faut choisir les roches. Des organismes vivants s’y logeront, les éponges, par exemple. Ensuite, on ajoute des crevettes, un escargot ou un oursin pour la propreté. Viennent ensuite les poissons et les coraux. Plusieurs proviennent d’Hawaï, d’Indonésie et d’Australie, où l’eau est à un minimum de 25,5 °C.

Les poissons d'eau douce sont une bonne option pour remplir un aquarium. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Si les aquariums d'eau salée sont convoités, les espèces d’eau douce offrent plus de flexibilité et sont tout aussi intéressantes. Leurs aquariums sont munis de chaufferettes et les couleurs, le vert, le rouge et le rose, sont aussi très vivantes.

C’est une bonne façon de commencer à prendre soin des poissons. On a de petits aquariums qui incluent tout l’équipement. C’est 5 gallons, et cela fait un excellent cadeau , mentionne Derrick Jameson.

Le copropriétaire de la boutique, Derrick Jameson, nourrit des poissons. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

De la passion à l’entreprise

Derrick Jameson et son frère sont jumeaux identiques. Ils ont trouvé leur vocation après une visite à l’Aquarium de Vancouver quand ils avaient 12 ans. Ils ont eu le goût d’étudier les écosystèmes marins. Les deux spécialistes ont ensuite ouvert la boutique Into the Blue, à Winnipeg. C'est un lieu qu’ils rendent volontiers accessible aux visiteurs qui peuvent y admirer les multiples bassins d’eau ouverts.

C’est une bonne façon de réduire le stress. Quand on les regarde, cela calme et on voit la beauté des poissons. C'est comme un tableau d’art vivant.

Des bassins de poissons attendent le public à la boutique Into the Blue. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Les propriétaires de la boutique choisissent autant que possible des fournisseurs qui font des efforts pour réduire les dommages subis par les récifs, et tous leurs coraux sont élevés en aquaculture.

Ce souci de l'environnement est important pour eux. Cela dit, ils aiment le côté éducatif de leur entreprise. Ils passent beaucoup de temps à conseiller les clients et à répondre aux questions des visiteurs curieux.