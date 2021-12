Chlorophylle vendra de nouveau un manteau fabriqué à Chicoutimi

Il devrait être disponible l'automne prochain.

Depuis plusieurs années, les vêtements de plein air de l’entreprise aux racines régionales sont fabriqués en Asie.

Considérant le contexte actuel de la rareté de la main-d'œuvre, la volonté de l’entreprise demeure un grand défi.

On essaye tranquillement, pas vite, de faire revenir de la production ici. C’est un grand désir qu’on a chez nous de pouvoir refaire faire certains produits ici , explique la directrice marketing de Chlorophylle, Claudie Laroche.

Le fait de ramener une partie de la production à Chicoutimi permet à l’entreprise de réduire son empreinte écologique en plus d’offrir une option d’achat local à sa clientèle.

Une distinction qui pourrait bien être profitable pour l'entreprise, selon un expert en marketing. Cela pourrait même rimer avec une nouvelle clientèle.

Après, il faut voir si c'est économiquement viable. C'est une autre question. Il faut regarder si le volume le permet, si on a les capacités de produire et si les gens vont être prêts à payer le surcoût qui s'impose. Selon moi, ce sont des produits qui sont suffisamment chers pour que la différence de prix ne soit pas si importante que ça , expose le professeur en marketing à l’Université du Québec à Chicoutimi, Damien Hallegatte.

Retour aux sources pour ses 40 ans

Pour ses 40 ans, Chlorophylle propose un retour aux sources à ses clients. Les responsables ont feuilleté de vieux catalogues et ont décidé de confectionner à nouveau d'anciens modèles de manteaux d'hiver. La compagnie est même allée plus loin en ramenant aussi son vieux logo, avec le soleil levant et le vert de la chlorophylle.

On a fait des recherches, on a parlé au fondateur de la compagnie, on a parlé à ceux qui avaient choisi le nouveau logo puis en pesant les pour et les contre, c'est vraiment ce logo-là qui était le plus près des valeurs et de l'ADN de Chlorophylle , raconte Claudie Laroche.

Une démarche qui interpelle Damien Hallegatte.

C'est intéressant parce qu'il y a un vrai retour aux sources, donc ce n'est pas juste du marketing, juste un changement de logo pour dire qu'on fait ça. Apparemment, il y a un vrai retour aux sources. Mais c'est vraiment audacieux parce que quand on regarde le logo, oui, c'est un logo que l’on connaît, mais c'est un logo qui date , analyse le professeur en marketing.

Le siège social de Chlorophylle dans l'arrondissement de Chicoutimi Photo : Radio-Canada

Même si la confection est réalisée à l’étranger depuis plusieurs années, le siège social de Chlorophylle est toujours situé sur la rue Racine à Chicoutimi. Une vingtaine d’employés responsables du design et de l’administration y œuvrent.

Rappelons que la chaîne de magasins a été vendue en 2019 à l'entreprise Côté-Reco, notamment propriétaire des bannières Chaussures Pop et Ecotone. Après des années plutôt difficiles au plan économique, Chlorophylle semble maintenant avoir le vent dans les voiles. Elle vient d'ailleurs d'ouvrir deux nouvelles boutiques au Québec et compte rajeunir l'allure de celles qui existent déjà.

D'après les informations de Mireille Chayer