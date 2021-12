La saison est lancée au Valinouët

Le début de saison est davantage prometteur que celui de l’année dernière. Rappelons que la saison passée fut la plus courte de l'histoire de la station de Saint-David-de-Falardeau. Elle avait débuté aussi tard que le 18 décembre en plus de prendre fin prématurément.

On avait fermé le 24 mars. C'est un mois plus tôt qu'une saison normale, ici. C'est carrément le manque de neige qui avait fait en sorte qu'on ne pouvait plus opérer. On n'a même pas atteint cinq mètres de neige alors que la moyenne est de six mètres. Ça a été des conditions limites toute la saison , se remémore le directeur du marketing et des communications au Valinouët, Stéphane Leblond.

Le directeur du marketing et des communications au Valinouët, Stéphane Leblond, souligne que la montagne est déjà recouverte de plus de 140 centimètres de neige. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Bien que la saison débute à peine, les conditions actuelles n’ont rien à voir avec celles de l’an dernier.

Au moment où les skieurs et les planchistes sont arrivés sur place, la montagne était déjà recouverte de plus de 140 centimètres de neige, ce qui représentait un excellent point de départ , rapporte M. Leblond.

Plus de 300 amateurs avaient déjà dévalé les pentes en milieu de journée. Les sourires étaient nombreux à la station de ski. C'est merveilleux pour une première journée de ski cette année. Ça nous fait sortir un peu de la COVID , disait une première amatrice. Les conditions sont magnifiques. C'est incroyable. Pour un début de saison, c'est bien parti , ajoutait une autre.

Les amateurs de sports de glisse étaient nombreux à être au rendez-vous pour le début de la saison au Valinouët. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Les employés du remonte-pente étaient, eux aussi, bien contents de retrouver la station de ski.

On voit que les gens avaient vraiment hâte de revenir. Ils sont contents. On est content de revoir les habitués, de donner le service. On avait hâte , témoigne l’employé Simon Grenon.

Consignes à respecter

Encore une fois cette année, skieurs et planchistes devront respecter certaines règles sanitaires. Le passeport vaccinal va être obligatoire pour les personnes de 13 ans et plus. Il sera demandé à la billetterie au moment d'acheter un billet.

De plus, le port du couvre-visage continuera d'être exigé lors des déplacements dans le chalet du Valinouët. Une distanciation physique d'un mètre devra également être observée, et ce, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Pour ce qui est du Mont Édouard, à L'Anse-Saint-Jean, pour une deuxième semaine consécutive les pentes seront réservées aux détenteurs d'abonnements. L'ouverture complète se fera à compter du 18 décembre.