Délégation au Vatican : un pas dans la bonne direction, selon des Fransaskois

Plusieurs Fransaskois voient d'un bon œil la rencontre au Vatican entre le pape et la délégation autochtone. Ils estiment que le travail de réconciliation pourra ainsi se poursuivre d'une manière plus durable.

C’est notamment le cas de la jeune entrepreneuse ojibwée fransaskoise Jolanta Bird.

Celle qui est originaire de la Première Nation de Cote, dans l’est de la Saskatchewan, se dit satisfaite de l’organisation du voyage vers le Vatican.

Je suis contente que cela ait lieu et je ne suis pas surprise que le pape François ait accepté cette visite , affirme Jolanta Bird. Il met de l’effort dans ce qu’il fait. Je suis très contente qu’il veuille reconstruire de bonnes relations avec différentes nations.

De son côté, René Archambault, un membre de la communauté catholique francophone Saint-Jean-Baptiste, à Regina, croit que c’est une bonne chose que le Saint-Père ait accepté de rencontrer cette délégation .

Un avis partagé par Annette Labelle, une paroissienne de Notre-Dame d’Auvergne de Ponteix.

Je ne trouve pas ça comme plus que spécial; ça faisait du gros bon sens que ça arrive , estime Mme Labelle. Malgré l’âge du pape et parce que le dossier est chaud, il avait déjà planifié des voyages comme celui de Chypre [le pape François s’est rendu à Chypre du 2 au 6 décembre 2021], alors je me suis dit : ça va avoir lieu.

De son côté, le président du conseil pastoral de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Regina, Roger Lepage, se réjouit de la rencontre entre le pape et les Autochtones. Il se désole toutefois qu'il ait fallu découvrir des tombes anonymes pour que la population se sensibilise à l'histoire des pensionnats.

L’Église catholique au Canada a finalement fait les démarches pour demander au pape de venir rencontrer la communauté autochtone; rencontrer la communauté canadienne pour justement exprimer son pardon; demander le pardon des peuples autochtones pour les agissements de l'Église catholique.

« C’est malheureux de dire qu’il a fallu la découverte de tombes non identifiées dans quelques écoles résidentielles pour vraiment frapper l’imaginaire de tous les Canadiens et Canadiennes, et notamment les catholiques. » — Une citation de Roger Lepage, président du conseil pastoral de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Regina

Peu importe si, dans le passé, les gens pensaient que c’était bien agir, la réalité est que c’était tout autre , reconnaît Roger Lepage. On a causé beaucoup de souffrance aux Autochtones, surtout en enlevant leurs enfants pour les mettre dans des écoles résidentielles.

Des excuses qui ne sont pas une fin en soi

Les éventuelles excuses de l'Église catholique pour son rôle dans le fonctionnement des pensionnats pour Autochtones demeurent au cœur du voyage de la délégation à Rome. Ces excuses ne seront toutefois pas une fin en soi, selon Jolanta Bird.

« Je veux que tout le monde comprenne que les excuses du pape ne sont qu’une toute petite partie de notre histoire. » — Une citation de Jolanta Bird, entrepreneuse ojibwée fransaskoise

On est une communauté extrêmement forte, on n'a pas besoin d'excuses pour avancer. Nous arrivons à gérer n’importe quelle situation avec nos moyens. Donc, j’espère qu’il n’y aura pas trop d’emphase sur les excuses attendues.

Pour sa part, Krysta Alexson, originaire de la Première Nation crie de Kahkewistahaw et étudiante à l’Université des Premières Nations du Canada, croit que les excuses du pape sont attendues par la communauté.

J’aurais pensé qu’on aurait laissé traîner, avec le contexte de la COVID-19 , se rappelle celle qui est aussi la présidente de l’association étudiante de son université. Dès le départ, j’ai trouvé super qu’on remette à une date proche à la suite de l’annulation du premier voyage en décembre. Les discussions à venir présagent un bon début de printemps et nous promettent un meilleur été. Les excuses du pape sont attendues par plusieurs générations d’Autochtones.

L’Histoire ne remet pas en cause la foi

Bien que les découvertes de tombes anonymes en Colombie-Britannique et en Saskatchewan n’aient pas ébranlé leur foi, certains croyants admettent que ces événements les ont amenés à réfléchir sur le sujet.

Disons que ça n’a pas ébranlé ma foi, mais ça m’a quand même rendu conscient que l'Église catholique au Canada a commis des erreurs sérieuses; des erreurs graves au niveau de la population autochtone et métisse , admet René Archambault.

Roger Lepage, quant à lui, évoque l’aspect humain de l’Église.

Ça remet en question l’humanité de l'Église catholique. L'Église se veut le mécanisme utilisé par Dieu pour aider à l’évangélisation, à la mise en place des valeurs chrétiennes.

« Ce que je vois, tristement, c’est que l'Église est très faillible. L'Église est humaine. » — Une citation de Roger Lepage, président du conseil pastoral de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Regina

Pour d’autres, comme Annette Labelle, il ne s’agit pas de culpabiliser des gens pour les erreurs du passé, mais plutôt de réfléchir à comment réparer ces erreurs à l'avenir.

Ça fait de la peine que ce soit arrivé, c’est normal , explique-t-elle. Mais ce n'était pas la faute des gens d’aujourd’hui. Ça fait partie de l’Histoire. On ne peut pas tout changer, mais on peut y remédier.

Selon Mme Labelle, le dialogue et la découverte des autres cultures sont la clé pour la suite des choses.

Voir que le grand Manitou, puis le bon Dieu, c’était la même personne, c’est un aveu qu’on a à se faire pour découvrir l’autre dans tous ses aspects.

De son côté, Jolanta Bird explique que, plus jeune, elle était catholique, mais qu’elle a depuis changé de spiritualité. Or ce changement n’a aucun lien avec les affaires récentes de pensionnats pour Autochtones , fait-elle remarquer.

Une rencontre à Rome, puis au Canada

René Archambault espère que le pape voyagera bientôt au Canada pour poursuivre le dialogue en cours entre l’Église catholique et les communautés autochtones.

Mon espérance, c’est que le Saint-Père accepte de venir au Canada et qu’il accepte que l'Église catholique au Canada ait eu des torts, qu’il demande pardon , explique-t-il. Mais c’est à lui de décider si c’est ça qu’il veut faire.

Pour Krysta Alexson, la venue du pape François au Canada permettrait à ce dernier de constater la situation sur place.

Je suis d’accord avec les Premières Nations qui veulent que le pape vienne ici , soutient Mme Alexson. Qu’il voie les problèmes sociétaux qui existent toujours au sein des communautés autochtones, qu’il en discute avec nous, car les problèmes sont toujours là en raison des faits passés et en lien avec les pensionnats pour Autochtones.

Krysta Alexson est la première de sa famille à faire des études postsecondaires. Elle s’est lancée à l’âge de 30 ans.

« Nous avons un décalage de 20 ans dans notre vie d’Autochtone par rapport aux autres Canadiens en matière d’accès à l’éducation et aux formations professionnelles. » — Une citation de Krysta Alexson, étudiante à l’Université des Premières Nations du Canada

On devrait demander au pape de venir parler aux Autochtones, de rencontrer les Autochtones sur leur territoire , ajoute Roger Lepage. C’est une première étape d’avoir une délégation de peuples autochtones et d’évêques catholiques qui se rend à Rome pour inviter le pape. Préparer cette rencontre-là, c’est un très bon premier pas.

Le 27 octobre dernier, le Vatican a confirmé que le pape François était prêt à effectuer une visite au Canada.