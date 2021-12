Voitures électriques : Ottawa menace d’imposer des tarifs sur des produits américains

Dans une lettre adressée aux sénateurs américains, la vice-première ministre Chrystia Freeland et la ministre du Commerce international Mary Ng ont brandi la menace de suspendre certaines parties de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Si les responsables américains ne renoncent pas au crédit d'impôt proposé pour les véhicules électriques construits aux États-Unis, les ministres entendent en outre imposer des droits de douane aux produits américains.

Dans leur missive, elles indiquent que le Canada s'apprête à publier une liste de produits américains qui pourraient faire l'objet de tarifs douaniers, y compris dans le secteur automobile, mais sans s'y limiter.

Nous sommes profondément préoccupés par le fait que certaines dispositions des crédits d'impôt pour les véhicules électriques, telles que proposées dans la loi Build Back Better, violent les obligations des États-Unis en vertu de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique , soulignent-elles.

Ces dispositions, poursuivent-elles, sont l'équivalent d'un tarif douanier de 34 % sur les véhicules électriques assemblés au Canada.

« La proposition représente une menace importante pour l'industrie automobile canadienne et constitue une abrogation de facto de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique. » — Une citation de Extrait de la lettre de Chrystia Freeland et de Mary Ng

Les deux ministres préviennent leurs interlocuteurs que le Canada n'aura d'autre choix que d'engager une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord et en appliquant des tarifs sur les exportations américaines .

Elles voient dans les dispositions telles qu'elles sont rédigées un changement important dans l'équilibre des concessions convenues dans l’Accord .

Nous envisagerions alors de suspendre des concessions qui revêtent une importance pour les États-Unis. Nous pourrions notamment suspendre les contingents tarifaires pour les produits laitiers fixés par l’Accord et reporter la mise en œuvre des modifications aux droits d'auteur prévues par l’Accord , écrivent-elles.

Les véhicules construits au Canada comprennent environ 50 % de contenu américain, poursuit la lettre, avec plus de 22 milliards de dollars de pièces automobiles américaines importées au nord de la frontière chaque année.

La lettre énumère ensuite les États qui fournissent les pièces des véhicules : Michigan, Ohio, Virginie-Occidentale, Virginie, Indiana, Kentucky, Illinois et New York, entre autres .

Les ministres Freeland et Ng indiquent que le Canada ne veut pas s'engager dans une voie de confrontation , et notent la possibilité pour les deux pays de travailler ensemble pour promouvoir la croissance des véhicules électriques en Amérique du Nord.

Une mésentente qui perdure

La ministre Mary Ng avait envoyé une lettre soulignant les mêmes enjeux, en octobre dernier, aux leaders de la Chambre des représentants et du Sénat, Nancy Pelosi et Chuck Schumer, ainsi qu'à des membres du camp républicain des deux chambres, aux responsables des principaux comités et à la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo.

Le Canada et le Mexique estiment que ce crédit d'impôt constitue une violation à la fois de l'esprit et de la lettre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique.

En novembre dernier, après un sommet trilatéral avec le dirigeant américain et son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador, l'attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, avait déclaré que l'administration Biden ne pensait pas qu'il violait l'accord de libre-échange trilatéral.

Je pense que l'on peut dire que nous ne le voyons pas de cette façon, a affirmé Mme Psaki. Je dirais que, à notre avis [...] le crédit d'impôt pour véhicule électrique est une occasion d'aider les consommateurs de ce pays.

Le Congrès propose des crédits d'impôt importants, d'une valeur maximale de 12 500 $ US, aux acheteurs de nouveaux véhicules électriques, à condition que ces véhicules soient construits par des travailleurs syndiqués aux États-Unis.

Les experts s'accordent à dire que cette mesure fiscale porterait un coup dur au secteur automobile canadien, qui tente d'attirer de nouveaux investissements alors que l'industrie s'éloigne des moteurs à combustion interne.

Avec les informations de Madeleine Blais-Morin, de Peter Zimonjic de CBC et de La Presse canadienne