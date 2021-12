L’amertume du personnel hospitalier devant la 4e vague

La hausse prévue des hospitalisations de personnes atteintes de la COVID-19 en Ontario place les infirmières et les médecins devant une énième débauche d’efforts, plus de 20 mois après la première vague.

Épuisement, stress, frustrations, départs et manque d’effectifs : les professionnels de la santé interrogés par Radio-Canada décrivent l’usure du secteur.

Les anges, là, y'ont plus d'ailes. Ils ont perdu leurs ailes. Ils sont tannés , affirme Paul-André Gauthier, infirmier autorisé à Sudbury, en référence à la façon dont le premier ministre, Doug Ford, a plusieurs fois nommé le personnel infirmier.

M. Gauthier exprime la frustration de son équipe devant l’admission de patients qui ne suivent pas les mesures sanitaires de base alors que les hôpitaux doivent gérer les personnes qui ont toutes sortes d'autres maladies .

« On est fatigués de voir que des gens qui ne se font pas vacciner se ramassent à l'hôpital. » — Une citation de Paul-André Gauthier, infirmier autorisé et membre de l’Association des infirmières et infirmiers francophones de l’Ontario

Vendredi, l’Ontario dénombrait 309 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 151 en unité de soins intensifs. Les dernières modélisations publiées par la province estiment que de 250 à 400 de ces lits de soins critiques seront occupés d’ici janvier.

Devant cette nouvelle vague prévue d'hospitalisations, dit M. Gauthier, certains de ses collègues ont décidé de quitter le secteur.

Un phénomène observé plus largement dans le reste de la profession médicale.

Médecin au Centre des sciences de la santé Sunnybrook de Toronto, le Dr Jérôme Leis affirme que son hôpital a recruté quelque 2000 nouveaux employés au cours de la pandémie. Ce n'est toujours pas suffisant.

« Tous les jours, on a des lits fermés, on a des pénuries. » — Une citation de Le Dr Jérôme Leis, chef de la prévention et du contrôle des infections au Centre des sciences de la santé Sunnybrook à Toronto

Devant l'incertitude entourant le variant Omicron, il craint que le système de santé soit de nouveau submergé.

Lui et l’urgentologue Samuel Vaillancourt de l’Hôpital St. Michael à Toronto rappellent l'importance de poursuivre les efforts de vaccination pour alléger la charge du personnel médical, surtout dans le contexte de sous-effectif.

Le Dr Samuel Vaillancourt (Archives) Photo : Radio-Canada

Selon le Dr Vaillancourt, le manque de main-d'œuvre est particulièrement marqué chez le personnel des soins infirmiers, ce qui a un effet boule de neige sur plusieurs autres fonctions dans l’hôpital.

Souvent, on se retrouve avec des quarts de travail avec l’équipe qui est réduite, mais qui doit prendre soin du même nombre de patients que d’habitude, raconte-t-il. Ça cause beaucoup de stress, d’épuisement, et des gens se demandent parfois s’ils font la bonne chose en ce moment.

Exode des infirmières

Des opérations sont annulées parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières , ajoute Doris Grinspun, présidente de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario.

Au-delà de l’épuisement professionnel, Mme Grinspun déplore un certain manque de considération du gouvernement Ford. Cela contribue, selon elle, à ce que son association qualifie d' exode des membres de la profession vers d’autres lieux aux conditions de travail plus attrayantes.

La présidente de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, Doris Grinspun (Archives) Photo : Radio-Canada

Tout un groupe est parti en Nouvelle-Écosse il y a quelques jours , affirme-t-elle, en partie à cause de la hausse des salaires plafonnée à 1 % par an par une loi provinciale.

Le premier ministre ne comprend pas la gravité de la situation et les Ontariens en paieront le prix, ajoute-t-elle.

Les conséquences sont, à son avis, déjà visibles. Les services d'urgence des petites collectivités sont parfois fermés pendant une demi-journée ou une journée complète parce qu'il n'y a pas assez de personnel.

Malgré tout, le Dr Vaillancourt apporte une note optimiste en ce qui a trait au taux de vaccination dans la province.

La situation vaccinale est comparable à celle de la Grande-Bretagne, dit-il. Là-bas, on voit que le niveau d’hospitalisation a augmenté de manière très faible malgré une énorme augmentation des cas. Ça porte à croire qu’il est fort possible qu’on ait une forte augmentation des cas ici en Ontario sans nécessairement avoir un gros impact sur les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs.

En date de vendredi, 87,5 % des Ontariens de 12 ans et plus étaient entièrement vaccinés.