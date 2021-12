Coupe Grey : Hamilton sort de l’ombre en tant que ville de sport

Selon l'ancien commissaire de la Ligue canadienne de football, Jim Lawson, la réputation de Hamilton n'est plus à faire dans le monde du football canadien. Il est bien connu que les amateurs des Tiger-Cats sont aussi dévoués qu'il est possible de l'être.

Je pense que Hamilton est une excellente ville de sport et c'est en grande partie dû aux amateurs qui s'y connaissent beaucoup et qui sont des passionnés. On le voit avec leurs Tiger-Cats , dit-il.

Un fier Hamiltonien et désormais membre du comité de direction des Ticats, Lawson est toutefois d'accord pour dire qu'en dépit de la présence de son équipe de football, la ville évolue dans l'ombre de Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, Ottawa et Edmonton.

Après tout, la population de Hamilton est moins nombreuse que celle de ces dernières, étant plus près de celles de Québec et de Winnipeg. Elle ne compte pas non plus d'équipe parmi les grandes ligues nord-américaines établies au Canada, soit la Ligue nationale de hockey LNH , la Major League Soccer MLS , la Major League Baseball MLB et la National Basketball Association NBA .

L'équipe de basketball (les Raptors), l'équipe de baseball (les Blue Jays) et les Maple Leafs de Toronto retiennent tellement d'attention que je pense que ça nuit un peu à leurs voisins du sud. C'est peut-être pour ça aussi que les amateurs de la région étaient si fiers que Hamilton ait battu Toronto en finale de l'Est la fin de semaine dernière , lâche-t-il en éclatant de rire.

La ville d'environ 700 000 habitants deviendra l'épicentre sportif du pays alors qu'elle accueillera les plus importants événements des prochains mois au Canada : la Coupe Grey ce dimanche, le match de qualification de l'équipe nationale masculine contre les États-Unis le 30 janvier en vue de la Coupe du monde de soccer 2022 et le seul match extérieur de la LNH présenté au nord du 49e parallèle cette saison, la Classique héritage le 13 mars.

L'équipe nationale de soccer masculin a disputé deux matchs à Edmonton en novembre, mais jouera à Hamilton en janvier. Photo : Twitter/Canada Soccer

D'aussi loin que se souvienne le directeur des événements et des opérations du Terrain Tim Hortons, Gerry Fonzo, son équipe n'a jamais été aussi occupée que ces six derniers mois alors qu'elle a conjugué la préparation pour ces événements avec les saisons des Ticats et du Forge FC, l'équipe de soccer professionnel du coin.

On est passé lentement d'un événement par an, parfois deux, à ce qu'on a dans nos plans aujourd'hui avec la Coupe Grey et l'an prochain, quatre événements et les saisons de nos équipes. On était occupé en 2021, mais on le sera encore plus à l'avenir , dit-il.

Cette ambition est née de la volonté du propriétaire des Ticats, Bob Young, et du président de l'équipe, Scott Mitchell, de redonner ses lettres de noblesse à l'équipe et à son stade, revampé en 2014.

Rappelons que la Coupe Grey n'a pas été disputée à Hamilton depuis 1996. L'équipe de soccer masculin du Canada n'y a jamais joué et la LNH ne s'y est pas non plus produite par le passé.

On aura bientôt organisé tous les événements possibles, du soccer au football et prochainement le hockey. Rugby Canada était ici. Nitro Circus est aussi venu avec son spectacle de motos. On a eu un concert du groupe Arkells et de Keith Urban également.

Je pense que le sport a été fantastique pour Hamilton. Amener Forge FC comme nouvelle équipe de soccer... ils ont fait un travail extraordinaire en gagnant deux championnats et en atteignant la finale encore cette année. Ces petites choses contribuent à revitaliser la ville sur le plan sportif , explique-t-il.

La prochaine Classique héritage aura lieu à Hamilton. Edmonton, Calgary, Vancouver, Winnipeg et Regina l'ont accueillie par le passé. Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

En entrevue à Radio-Canada, le maire de la Ville de Hamilton, Fred Eisenberger, a aussi fait chapeau bas à l'organisation des Tiger-Cats, qui est derrière la venue de tous ces événements.

Tout ça, c'est évidemment excellent pour l'économie locale, pour les secteurs de l'hôtellerie et du divertissement de Hamilton , a-t-il dit alors que la Ville cherche, comme beaucoup d'autres, des moyens de relance pour essuyer les coups de la pandémie.

Soulignons qu'en plus de ses équipes de football et de soccer, Hamilton compte aussi une équipe de hockey junior, les Bulldogs. Une équipe du même nom fut d'ailleurs le club-école des Oilers d'Edmonton et des Canadiens de Montréal à une époque.

Ces dernières années, une équipe de basketball de la Canadian Elite Basketball League CEBL a aussi pris racine à Hamilton. Le Rock de Toronto, l'équipe de crosse professionnelle de la Ville Reine, y a même déménagé cet été.

Donc, même après la tenue des grands événements sportifs des prochains mois, le nom de Hamilton continuera probablement de circuler. D'autant plus que la Ville a soumis sa candidature pour accueillir les Jeux du Commonwealth en 2030. C'est d'ailleurs dans cette ville de l'Ontario qu'ils ont vu le jour en 1930.